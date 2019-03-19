華泰名品城5月全新開幕 3/29、3/30聯合徵才

全台首座國際級美式Outlet－GLORIA OUTLETS華泰名品城 在台甫成立三年，以豐富的國際精品、平均兩折起的折扣，及便利的地理位置，成為本地客及觀光客的購物首選。看準園區的穩定成長與消費爆發力，開雲集團、滿心企業等精品集團陸續進駐。5月8日全期即將正式對外營運的華泰名品城，除了持續強化國際精品、運動休閒及流行時尚的品牌組合，此次更號召了來自日本人氣迴轉壽司『合點壽司』，提供消費者更多元的購物選擇。因應全期開幕倒數計時，GLORIA OUTLETS華泰名品城 將於3月29、30日攜手品牌在園區內2樓員工餐廳舉辦品牌聯合徵才活動。透過主管職與高薪職缺的釋出，期盼能延攬到全台更多優秀人才共同加入Outlet零售產業！

『聯合徵才就業博覽會』3月29、30日開跑 為華泰名品城全期開幕揭開序幕

GLORIA OUTLETS華泰名品城 座落於桃園青埔特區，雙鐵共構的絕佳地理位置、遼闊的腹地與吸睛的品牌折扣，開幕至今業績表現亮眼。如今將於5月正式全期開幕，全區高達285個品牌進駐，也為桃園地區創造更多就業機會。GLORIA OUTLETS華泰名品城 總經理-梁曙凡表示：「目前園區有為數不少的工作夥伴是來自外縣市，便利的高鐵與機場捷運共構交通網絡讓工作生活圈也能輕易擴及到桃園地區，不僅招募更多大台北及新竹的優秀雙語服務人才，同時將吸引更多消費人潮，帶動地方國際觀光經濟！」

高鐵通勤已成趨勢 數家知名集團皆釋出管理職缺 有志青年跨境挑戰百萬年薪不是夢

因應全區開幕，GLORIA OUTLETS華泰名品城 聯手進駐品牌，於3月29、30日接連兩日在園區內2樓員工餐廳舉辦聯合徵才活動。本次徵才共有多家知名企業如台灣愛迪達斯、神坊資訊、台灣蓋璞等共襄盛舉，類別涵蓋流行時尚、國際精品、運動休閒、居家用品、親子娛樂、餐飲等，提供求職者更多元選擇。參與品牌則包含年輕人最愛的adidas、Reebok、GUESS、GAP，以及合點壽司、勝博殿，其中合點壽司更是首度進駐百貨零售業。職缺內容同樣包羅萬象，包括店經理、儲備幹部、銷售顧問、正職及計時人員、廚房內勤人員等，其中不乏年薪破百萬的高薪工作，藉此邀請全台的優秀人才前往現場面試，大展長才。

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欲應徵的民眾，請把握3月29、30日聯合徵才招募活動。時間為早上10點至下午5點。更多詳情請參考GLORIA OUTLETS華泰名品城與臉書粉絲團。