台男遊歐洲染萊姆病 我國今年首例案例

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）疾管署今（19）日證實，國內出現今年首例境外移入萊姆病確診個案，該案例去年有瑞典等7國旅遊史，且曾至森林內遭蟲咬，右大腿鼠蹊部出現環狀丘疹症狀，持續約2至3個月才消失，今年3月返台後，才確認感染萊姆病，目前服用抗生素治療中。

疾管署表示，該案例為北部20多歲男性，從去年4月開始當背包客壯遊七國，9月於瑞典厄蘭島打工旅遊，在當地穿著短褲到森林時遭類似蜱叮咬，但因症狀不明顯，並未察覺，研判感染地為瑞典。目前個案無症狀，服用抗生素治療中，同住之接觸者均無不適症狀。

萊姆病潛伏期為3至30 天（平均約7天），是一種人畜共通傳染病，藉由被感染的蜱（俗稱壁蝨）叮咬而傳播，不會人傳人；多發生於哺乳類動物，包括人類、鼠類、狗、貓、牛、馬及鹿等。

7成至8成感染者會出現遊走性紅斑，感染初期會有頭痛、發燒、寒顫、噁心、嘔吐、肌肉疼痛及淋巴腺腫脹等類似感冒的症狀，若無妥適治療，後期可能會出現心臟或神經系統異常。

萊姆病傳染途徑。（圖／疾管署）

自2009年迄今，我國萊姆病病例累計11例，均為境外移入病例，感染國家分別為美國6例、瑞典2例，英國及德國各1例，另1例因旅遊地包括德國、比利時、捷克、匈牙利，感染地均可能為上述國家。

疾管署呼籲，民眾至野外踏青或流行地區應加強防護措施，著淺色長袖衣褲、手套及長靴等保護性衣物，將褲管紮入襪內，並於皮膚裸露處塗抹政府機關核可的防蚊蟲藥劑。

返家前應檢查是否遭蜱叮咬或附著，並儘快沐浴及換洗衣物；如發現遭硬蜱叮咬，應用鑷子夾住蜱的口器，小心將蜱摘除，避免口器斷裂殘留於體內，並立刻用肥皂沖洗叮咬處，降低感染風險。如出現疑似症狀，請儘速就醫，並告知旅遊接觸史以利醫師診斷治療。