支持台灣農業　農試所「尋味台灣」為七大族群打造機能食譜

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）農業試驗所與靜宜大學今(19)日舉行「尋味台灣 品味養生」新書發表會，56道餐點都以台灣食材為主角，為七大族群健康量身設計美味餐點。義美食品公司今日派員到場支持，並以實際行動認購百本新書，支持台灣農業。

農業試驗所所長陳駿季致詞時表示，台灣農業發展是跟隨著台灣的經濟發展，早期農業必須支撐經濟的時候，人民多較為貧窮，能吃到飽就不錯了，再來則是追求吃得好。可是近年來，因食安議題，吃得飽、吃得好不再非常重要，反而是吃得安全，才是最顧慮的。

▲農業試驗所所長陳駿季進行新書簡報。(照片由台灣英文新聞林靜怡拍攝)

陳駿季說道，這兩年來，銀髮族的比率愈來愈高，這時便想追求吃得更健康。透過這本新書，盼民眾能在平常的食中，吃出更健康的人生。食譜強調的，正是食材的在地化，並非採用大量國外進口食材，而是希望跟在地的生產做結合。

▲新書發表會現場布置。(照片由台灣英文新聞林靜怡拍攝)

農業試驗所補充，薑黃、當歸、菇類等作物常為國人日常食用，具有各種保健成分，也是許多研究人員長年研究的機能性作物。農業試驗所多年來致力於安全健康的機能作物研究，並開發各式機能產品，希望以食品安全、國民保健及農業永續發展三管齊下，藉此推動在地的食農教育，帶動健康食物與農業知識的連結。

農業試驗所進一步說明，現代人常用手機，針對3C族所需的護眼保健，如洛神山藥地瓜葉、杭菊決明子馬芬蛋糕、什錦水果洛神冰沙等，都是最佳的推薦食譜。此外，高齡社會是台灣明顯的人口趨勢，因應銀髮族延緩老化、神經保護等需求所推薦的食譜，也都能從這本書找到，如三彩甜椒薑黃雞肉丸等。

▲農業試驗所所長陳駿季與靜宜大學校長唐傳義博士於「尋味台灣 品味養生」新書發表會舉辦簽書會，感謝義美食品公司以實際行動認購百本新書，支持台灣農業。(照片左起：靜宜大學校長唐傳義博士、農業試驗所所長陳駿季與義美食品代表陳永祥經理合影 / 照片由台灣英文新聞林靜怡拍攝)

「尋味台灣 品味養生」共印刷2,000本，精選21種國產優質機能性作物，並根據常用3C族群、銀髮長者、助眠安神需求者、發育成長期、孕婦、產婦、更年期等七大族群健康需求量身設計，邀集專家、中醫師、營養師及專業名廚，開發中式、西式、義式及南洋風味等56道創意養生機能料理。為了方便家庭主夫、主婦在家做好料理，每道料理均拍攝教學影片，可在臉書專頁「好食節」瀏覽學習。

對於下一本新書「尋味台灣 在地養生」，該書將以產地餐桌旅遊為主題、深入各地農村社區，挖掘當地的特色美食，期望透過從北到南所建立的美食地圖，讓農村再生，讓國內外遊客透過各地美食，認識不一樣的寶島台灣。

▲新書發表會現場餐點。(照片由台灣英文新聞林靜怡拍攝)

▲新書發表會現場餐點。(照片由台灣英文新聞林靜怡拍攝)