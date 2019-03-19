里長伯爭取經費照顧弱勢族群 新二代受恩成最強助手

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為照顧弱勢家庭，讓家長不用擔心孩子的課後照顧問題，五股區興珍里長鄭國榮夫妻積極爭取經費，去年7月成立「心真築夢基地」，不僅每週二、三、四免費課後照顧，在學科以外，也開辦音樂、舞蹈及農作課程，讓學生有機會學習多元課程，提高他們的人文素養，擴展不一樣的視野。

鄭國榮里長的老婆楊惠婷是社區發展協會理事長，夫妻齊心協力投入里內關懷弱勢服務，近期以「興珍社區兒少陪伴計畫」播種愛苗，期盼透過陪伴計畫幫助學童快樂成長。

「心真築夢基地」位於福興宮1樓，是20位學童寫作業、上課及用餐的秘密基地。基地的課程大多由專業老師規畫，主題多元具啟發性，就連營養餐食的食材也來自孩子們自己所栽種，不但特別有成就感，吃起來也特別美味可口，從此不再挑食。

來自印尼新住民家庭的林慧欣與林慧盈，姊妹倆分別就讀更寮國小三年級跟五年級，原本個性害羞內向、不善與人互動，加入基地後，姊妹倆漸漸願意嘗試跨出，開始主動向大家分享課程所學心得，也會主動協助拔菜及清除菜根。

林慧欣笑著說，最期待每次下課後到基地，農作課時里長教大家種空心菜，定期澆水、拔雜草。音樂課時，老師教我們利用回收的寶特瓶製作樂器，還有手工藝的彩沙瓶課程，每個瓶子每個人的配色都不同，很好玩。