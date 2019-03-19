全台400家小7夜間不營業　不再24小時不打烊

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）連鎖超商不再24小時不打烊？！統一超商表示，有些門市所在商圈，夜間營業不符營運效益，會把大夜班時段停掉。目前全台已有約400家小七夜間不營業。

由於人事成本直直漲，夜間營業未必賺錢，日本7-Eleven3月中進行改革，10家直營門市只從早上7點營業至晚上11點。

《自由》引述統一超商總經理黃瑞典說，該公司與美國SEI南方公司簽的約原本要求門市24小時經營，但考量有些門市處於辦公商圈，晚上顧客銳減，或兩家門市很近，大夜班期間沒必要兩家都開，只開1家就行，避免浪費人力。

統一超商與美國SEI溝通後，對方都能理解，所以目前全台7-Eleven已有約400家門市夜間不營業，若加盟主考量夜間人力不足或營收不敷成本，也可主動跟總部申請大夜班不營業。

至於7-Eleven複合店，黃瑞典說，目前還在調整當中，一旦調整好複製就很快。

複合店瞄準市場重分配的商機。以前平均2500~3000人可養活1家超商，複合店就不一定，可吸引以前不來7-Eleven的顧客，平均消費客單價提高，未來可能只要一半的來客數就可養活1家店，他認為超商複合店是互利的作法。

他並指出，過去幾年7-Eleven為兼顧店鋪的質和量，放緩展店速度，平均每年淨增100家門市，現在質和量已取得平衡點，內部已擬定1套展店策略，今年開始店數會增加很多。

此外中央社19日報導，目前有5300家門市的統一超商，去年(2018年)推出首間無人商店，但投入成本和營收不符比例，將擱置展店計畫。不過，統一超商看準智能自動販賣機效益佳，將從目前30台大幅增加至500台。

統一超商積極發展複合店，開設美妝、健身房、披薩及精品咖啡等複合店，又在昨(18)日宣布與可口可樂、海尼根及瑪莎拉蒂品牌合作，推出聯名門市。統一超商說，將視商圈需求，拓展不同型態的複合門市。目前特色店共1234家，預計今(2019)年底特色店將達1500家。

至於統一超商在去年開出2間無人商店，中央社引述統一超商總經理黃瑞典表示，因為成本與營收不符比例，目前擱置展店計畫。

他說，無人店一開始吸引很多民眾嚐鮮，不過，無人商店旁仍有一間門市，大多消費者仍到有店員服務的門市。消費者還是偏好有溫度的服務，認為無人店太冷清、沒有人味。統一超商未來是否導入自助結帳服務，則要看消費者是否買單。