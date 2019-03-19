孩童使用含氟牙膏會有危險？看看衛福部怎解釋

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）明（20）日為「世界口腔健康日」，衛福部調查發現，有7成照顧者認為幫兒童潔牙是困難的事。衛福部提醒，當孩子長牙後，一天至少用含氟牙膏刷牙2次是最簡單的做法，但要注意氟濃度和用量。

世界衛生組織(WHO)、國際牙醫聯盟(FDI)、美國疾病管制中心(CDC)均公認氟化物是既安全又有效的防齲方法。衛生福利部呼籲懷孕婦女應特別重視口腔健康，因懷孕會改變口腔環境，增加牙周炎及齲齒的發生，亦間接影響胎兒健康。

當嬰幼兒開始長牙就應至牙醫診所或醫院進行口腔檢查、潔牙時使用含氟牙膏及牙線，除能及早守護口腔健康，並能教導父母如何協助嬰幼兒做好口腔保健工作。

隨著我國飲食精緻化，高油糖鹽食物隨處可及並唾手可得，世界衛生組織(WHO)在2017年指出，糖是造成齲齒發生重要因素之一，當口內細菌代謝醣類產生酸時，會造成牙齒硬組織去礦物化，進而導致齲齒。建議民眾尤其是懷孕婦女、嬰幼兒與孩童減少含糖食物的攝取頻率，以降低齲齒發生的機率，維持良好口腔衛生。

為預防嬰幼兒與孩童齲齒，呼籲家長把握下列原則：減少含糖飲食、長牙就要潔牙，每天至少以1000ppm以上含氟牙膏刷牙二次、長牙後，每半年接受口腔檢查、洗牙及塗氟服務、出生後滿6歲至9歲可接受恆牙大臼齒窩溝封填服務。

中央社引述台灣口腔照護協會理事長黃耀慧說法，很多家長會擔心給孩子使用高濃度的氟化物會有危險，但只要注意用量，並不需要擔心。3歲以下的孩子建議用量是米粒大小；3歲至6歲為一顆豌豆大小。6歲後因吞嚥功能發展完全，較不擔心孩子誤食牙膏。另外應避免選用含有香料、甜味的牙膏。

為響應「世界口腔健康日」，衛生福利部與中華民國牙醫師公會全國聯合會攜手合作，自2019年03月20日(三)至04月10日(三)，舉辦「2019兒童口腔健康週－孕婦嬰幼兒愛心親善牙醫院所」活動。懷孕婦女及15歲以下嬰幼兒與孩童於活動期間持健保卡至貼有「孕婦嬰幼兒愛心親善牙醫院所」貼紙之牙醫診所/醫院就診，可享免掛號費之福利（須負擔部分健保費用），以實際行動關懷孕婦女、嬰幼兒與孩童口腔健康，建立「長牙即看牙」之正確觀念。