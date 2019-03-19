台美宣布成立新對話機制　AIT處長：用意不在挑釁中國

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北報導）外交部及美國在台協會今（19）日共同宣布成立「印太民主治理諮商」對話機制，旨在合作推動印太地區的民主、自由及人權，而美國在台協會處長酈英傑也在記者會中強調，這是美台間的合作，用意不在挑釁中國。

外交部長吳釗燮與美國在台協會（American Institute in Taiwan）處長酈英傑（Brent Christensen）今日共同在外交部舉行記者會，宣布台美正式成立「印太民主治理諮商」（Indo-Pacific Democratic Governance Consultation）。

酈英傑強調，這是台美雙方基於共同的價值及國家利益而推動的機制，不應被解讀為美國試圖挑釁（provoke）中國所採取的行動；這是美台間的合作，中國因素應分開來討論。

繼上週在台北舉行的宗教自由論壇，台美如今再度合作推動民主治理對話機制，旨在促進印太地區的民主、自由及人權。「印太民主治理諮商」預計每年召開一次，並輪流在台北及華盛頓舉行。

酈英傑表示目前雙方還未決定出席官員的層級，但他預期雙方將會派出「非常資深層級」的官員。他也透露預定今年9月在台北召開的第一屆諮商對話，美方將派遣國務院主管民主、人權及勞工事務的資深官員率團來台參與。

酈英傑表示，這個重要的論壇將作為台美雙方定期交流的平台，讓彼此探索用不同的方式在印太地區增加合作，並一同推動計畫。他也指出，這個平台將向區域國家展現台灣的民主社會在區域的價值及典範。

吳釗燮致詞時則表示，透過「印太民主治理諮商」，台美雙方將以更密切且直接的合作，共同在印太地區推動人權、民主及良善治理等雙方共享的核心價值，維護區域內的自由及法治秩序。

吳釗燮提及，威權政權與非自由民粹主義正不斷向民主國家發動攻勢，「一場無煙硝的意識形態戰爭，正真實發生在我們的日常周遭」，而台灣處在捍衛民主自由的最前線，政府與國人不僅要維護自己的民主成果，也願意在國際上貢獻所能，為保衛國際自由秩序與普世價值上克盡己力，並與美國等理念相近國家共同合作。