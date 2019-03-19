去除共產邪惡　印度將焚燒中國貨

（台灣英文新聞 / 李宛諭 綜合外電報導）印度反中情緒白熱化！印度全國貿易商聯合會表示，為抗議中國阻止將巴基斯坦武裝組織頭目列入聯合國「黑名單」，並停止對中國商品的依賴，今天將公開焚燒中國貨。

印度全國貿易商聯合會（Confederation of All India Traders）60名成員15日呼籲聯合抵制中國貨，甚至打算以這些貨品製成傳統營火，並於灑紅節（Holi）前夕、也就是在今天焚燒。

灑紅節是印度最大的節日之一，在節日前天晚上，人們會升起霍利卡營火、燒去邪惡，表達對善良的讚頌和對邪惡的憎恨。

「我們會聯合其他組織，例如運輸業、小型工業和小販，來確保行動的成功。」印度全國貿易商聯合會主席庫馬（Praveen Kumar）表示。

中共上週在聯合國安理會上，否決了「將巴基斯坦穆罕默德軍（Jaish-e-Mohammad）頭目阿茲哈（Masood Azhar）列入恐怖份子」的提案。穆罕默德軍上月曾稱他們在喀什米爾（Kashmir）地區，攻擊印度一個安全部隊車隊，並導致超過40人喪生。

「我們要求政府減少對中國商品的依賴，抵制中國產品的時刻來臨了，這是整個國家的問題。」商人夏瑪（Sudhir Sharma）表示。

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