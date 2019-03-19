蔡總統談爭取連任：國家政務優先　19位年輕議員今代領表

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）總統蔡英文將在本週登記參加民進黨內初選，競選連任。蔡總統今(19)日表示，爭取支持是奠定在每天的工作上，她也告訴執政團隊以國家政務為第一優先，不要受其他事情影響。

中央社另報導，新北市議員張志豪、台北市議員阮昭雄等19位年輕世代議員，下午已經前往民進黨中央黨部，代表總統蔡英文領取黨內總統初選資料表。

張志豪下午在臉書以［國家走在正確的道路上，沒有換手的問題！］為標題發文表示，「此時此刻，我們應該做她的後盾，全黨團結才是當前最重要的事。」

相關新聞 卓榮泰：初選機制不會造成分裂 集體動作到此為止

前行政院長賴清德18日登記總統大選民進黨黨內初選，蔡總統也在臉書表明會在本週登記。中央社引述總統今出席2019台灣資安大會開幕受訪表示，初選是黨內機制問題，她昨(18)日已經告訴執政團隊，將國家政務視為第一優先，不要受其他事情影響，專注處理國家政務。

蔡總統說，爭取總統連任，是奠定在每天的工作和努力上，以取得更多人支持。就像今天的國際資安大會，是政府近年來努力的成果。此外21日至28日出訪諾魯等太平洋友邦，「這是總統最重要的任務，就是讓世界看到台灣，讓台灣可以在國際上發聲」。

蔡總統也說，從5年前的318學運後，國家改變了很多，現在正走在一個正確的道路上，一定可以持續一起往前走。

另外，針對有媒體報導，蔡總統昨中午在總統府內召集秘書長陳菊、行政院長蘇貞昌、民進黨立院黨團總召柯建銘等三巨頭，密會研擬延後初選截止日期一週。總統府發言人張惇涵表示，相關報導並非事實。

張惇涵說，民進黨總統初選機制屬黨務，一切交由中央黨部處理。

蔡總統今出席2019台灣資安大會開幕。中央社