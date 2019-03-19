將思父之情寄於家鄉美食 移民署築夢計畫助新住民圓夢

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）來自越南的新住民宋氏梅(39歲)懷抱著對亡父的思念，在臺南市柳營區頂下一間老舊小吃店，河內米線對她來說有著特別的意義，但環境衛生及簡陋設備成了最大的煩惱。

為了完成夢想，她努力學習寫計畫，終於成為內政部移民署第5屆「新住民及其子女築夢計畫」入選者，透過經費補助得以改善店內設施。

宋氏梅出生於越南首都河內市，小時候曾因心臟病住院許久，父親總陪在身邊說故事哄著她吃飯，有次父親瘸著因戰爭留下的腳傷，一跛一跛背著阿梅去吃河內最美味的米線，那碗米線有近20種材料，擺盤就像盛開的花朵，攪拌均勻後風味獨特。

高中畢業後阿梅為改善家庭經濟來臺工作，期間認識了老公曾先生，兩人後來結婚生子，日子幸福，但是她仍常穿梭在大街小巷尋找記憶中的河內米線，卻找不到童年那熟悉的味道……。

三年前她頂下一家小店，因老舊瓦斯爐漏氣和冰箱故障產生很多困擾，口味再好仍無法吸引客人，須靠兼職家庭代工支撐，老公則在工廠上大夜班以維持家計。

宋氏梅說其實很早就知道移民署有「新住民及其子女築夢計畫」，但是自己文筆不好，也沒自信，更不想靠別人代寫，從那天起只要政府有辦課程，她都跟著同鄉姊妹一同學習。

現在不僅拿到多張新住民人才培訓證書，也得到臺南某知名私立中學越南語教師聘書，並用築夢計畫補助經費增設美食教室，夢想在臺灣政府協助下逐步成型。