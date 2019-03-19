十年來未見！菲國非政府組織痛心鯨魚肚塞40公斤塑膠垃圾吐血亡

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）菲律賓政府與國際環保組織16日在保和島(Bohol Island)發現一隻擱淺的雄性柯氏喙鯨，雖然當地官員和漁民曾嘗試將其放回大海，但仍為時已晚。經解剖發現，鯨魚真正的死因是牠肚中塞滿40公斤的塑膠垃圾，讓牠無法正常飲水和進食。

法媒「科學與未來」引述海洋生物學家報導，這條在菲律賓保和島擱淺的柯氏喙鯨，身長達4.7米，被發現肚中塞滿40公斤的塑膠垃圾，包括16個米袋、4個用於種植香蕉的套袋物件、以及多個購物袋等。

綜合外媒報導，位於菲律賓納卯市的自然歷史博物館(D'Bone Collector Museum)在其臉書官網以圖文並茂的方式寫道，「從未在一條鯨魚的身體裡找到如此多的塑膠垃圾。這真的令人噁心。」並呼籲「菲國政府要對那些視河流與海洋為垃圾箱的人，採取相關措施。」

另外，菲國自然歷史博物館館長Darrell Blatchley表示，這真的令人痛心。他們這十年來已解剖約61隻海豚與鯨魚，然而這回在這隻哺乳類的身上找到的塑膠垃圾量，是為數最多的一次。

3月15日當天發現柯氏喙鯨擱淺時，當地的官員和漁民都曾嘗試將牠放回大海，但很快的牠又回到岸上了。漁業局地區主任伊德瑞斯(Fatma Idris)指出，牠消瘦且虛弱，已經無法自行游泳。這隻動物當時已脫水，到了第二天仍痛苦地掙扎和吐血。

據非政府組織海洋保護協會(Ocean Conservancy)2017年的報告顯示，全球消費者每年使用的一次性塑膠袋約5,000億個，這些塑膠垃圾有一半以上來自中國、印尼、菲律賓、泰國和越南等五個亞洲國家。非政府組織Global Alliance for Incinerator Alternative也指出，在這座島嶼上有6億個一次性塑膠袋被使用，當地雖有相關的規範，但卻未被嚴格執行。