百憂解等原廠藥紛紛退出台灣　患者的權益誰來維護？

（台灣英文新聞／生活組 綜合整理報導）由裕利公司生產的百憂解，因健保砍價於4月起正式退出台灣，據國健署統計，國內約有1.5萬名患者使用，另有14家藥廠生產同成分學名藥，應不影響患者權益，不過醫界和藥師憂慮，近年不少原廠藥陸續退出台灣市場，若血壓、心臟病等致命性疾病的原廠藥品也跟進的話，影響恐不堪設想。

裕利公司昨（18）日宣布其產品百憂解錠20毫克（prozac 20mg dispersible），自2019年4月1日起停止供貨，引起許多憂鬱患者擔心，中央社引述嘉義長庚醫院精神科主治醫師陳錦宏指出，百憂解用於治療憂鬱症、焦慮症、強迫症等疾病，臨床使用超過20年，此類用藥是很多醫藥指引第一用藥，尤其青少年憂鬱症能用的藥品更少，百憂解正是少數青少年可以使用的藥品。不過百憂解若真退出台灣市場，患者雖不必擔心沒藥可用，但須注意轉換藥物期間的反應

但近年許多原廠藥紛紛退出台灣，這樣的趨勢到底是不是會不會有影響呢？聯合報引述開業藥師柯明道說法，百憂解藥物因選擇多，此款百憂解原廠藥退出市場，的確是暫無立即嚴重性；但若像癲癇、血壓、心臟等特殊藥物若退出，學名藥效果又不那麼好，影響恐不堪設想。他舉例有病患會定期來拿抗甲狀腺藥物，但醫師後來換成學名藥後，病患反應效果就是沒那麼好，請他協助找尋原廠藥並願意自費，反而更花時間。

柯明道補充說明，原廠藥陸續退出健保或台灣市場，健保砍價雖是主因，但民眾領藥浪費也是因素之一。他指出健保開辦20幾年來，規模從3、400億到幾千億，餅看似很大，但要給付的項目太多，藥品雖只佔其中不到三成，但卻常被拿來當控制成本時的砍價項目。健保砍低藥價，原廠藥廠覺得不符成本不玩，換上學名藥看似合理，但對民眾來說不一定就好。

健保署醫審及藥材組科長連榮恆接受中央社記者訪問時表示，百憂解自1995年3月健保開辦時就納入給付，當時每顆價格為新台幣49元，隨該藥不再具有專利權，同成分的學名藥陸續上市、藥價也愈來愈低。

二代健保上路後，健保署依法試辦「藥品費用支出目標制」，每年就超出藥費支出目標值的額度及「全民健康保險藥品價格調整作業辦法」，依據藥價市場調查結果，針對藥品交易價格進行藥價調整；去年百憂解同成分藥品的健保價格為2.08元，將於今年4月1日起將依法調整為1.96元。

連榮恆強調，藥廠若認為藥價不敷成本，可依法申請藥品下限價2元，但即便該款原廠藥真的退出台灣市場，目前也有其他同成分、同劑型藥品可供醫師處方。

鏡報報導，醫學界對此則分持不同看法，精神科醫學會理事長賴德仁認為，憂鬱症患者除了百憂解之外還有其他藥可以替代，但強迫症患者使用原廠百憂解的效果相當好，只能靠百憂解，盼健保署和藥廠再多加溝通。