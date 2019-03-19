民進黨立委串連挺蔡英文 陳菊也正式表態

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）前行政院長賴清德登記黨內總統初選，挑戰總統蔡英文。​民進黨立委陳明文等人在臉書聲援，表態挺蔡總統，強調民進黨一定要團結，保護台灣的民主，支持蔡總統連任。

總統府秘書長陳菊今(19)日也在臉書貼文，表態支持蔡總統競選連任。她強調，

我與清德相識二十多年，知道他是個有理想性、有使命感的政治工作者，情感上他是我不可分割的兄弟，患難與共、相互扶持。

但蔡英文總統在民進黨最低迷的時候，以理性、專業的特質，帶領大家走出谷底，找回台灣人民對民進黨的信心，讓民進黨再站起來。她堅持台灣主權，面對一次比一次艱難的挑戰，沉著、穩健、堅強，帶領台灣站穩腳步，走向世界。

相關新聞 卓榮泰：初選機制不會造成分裂 集體動作到此為止

綜合三立新聞與中央社報導，民進黨22名立委決定今(19)日上午10點30分召開記者會，力挺蔡英文總統，「承擔並非一人之事」，民進黨一定要團結，並支持蔡英文連任。

日前傳出民進黨內力拱「蔡賴配」，不過昨(18)日賴清德拋下震撼彈，決定勇敢承擔大任，登記參選2020。

賴清德表態參加初選，意味將上演「蔡賴之爭」，也引起基層焦慮。包括陳明文、蘇震清、羅致政、莊瑞雄、吳琪銘、余天、 陳歐珀、王定宇、蔡易餘、鄭寶清、楊 曜、施義芳、 蔡培慧、邱泰源、劉櫂豪、吳玉琴、江永昌、 郭正亮、管碧玲、黃秀芳、蔡適應、趙天麟等22名民進黨立委，今日將召開記者會。

記者會將提出四項看法，一、在野黨與特定媒體的操作下，企圖分化民進黨，削弱本土力量；二、執政就有包袱，包袱應該共同承擔；三、承擔並非一人之事，而是以團結最多人方是承擔；四、從補選的經驗來看，唯有團結才能勝選。

立委羅致政也在臉書po文表示，2008年當民進黨幾乎斷氣的時候，是蔡總統帶領民進黨重新站起來，並經過8年辛苦努力才能重返執政。當批評蔡英文可能會讓民進黨失去政權時，千萬別把2016年民進黨能夠拿回政權視為理所當然，「沒有得到，哪來失去」。

《自由》報導，現階段連署的委員包括，

陳明文、蘇震清、羅致政、莊瑞雄、吳琪銘、陳歐珀、王定宇、蔡易餘、鄭寶清、楊曜、施義芳、蔡培慧、邱泰源、劉櫂豪、吳玉琴、江永昌、 郭正亮、管碧玲、黃秀芳、蔡適應、趙天麟、張宏陸、陳靜敏、鄭運鵬、吳焜裕、林岱樺、余宛如。