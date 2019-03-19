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陳文茜肺腺癌動手術　施明德全家真情相伴

陳文茜對罹癌態度堅強樂觀，她也願所有身處病痛的人，一起和她互相打氣加油。

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By 宇妍,台灣英文新聞－編輯
2019/03/19 10:36

圖/文茜的世界周報 Sisy's World News臉書

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)知名主持人陳文茜罹患肺腺癌，昨（18）日早上7點在台大醫院動手術切除腫瘤。她20多年的好友、前民進黨主席施明德與家人陪伴身旁。

陳文茜對罹癌態度堅強樂觀，表示「It's just a piece of cake（只是小事一件）」，術後透露是割除肺腺癌一期壞細胞，還分享「快樂康復法」是「抽水煙」（支氣管擴張劑）。

她昨晚在臉書發布多篇po文，形容早上開刀是「一名鬥士帶著你出征」，配上好友施明德為她推輪椅的照片。她也感謝施明德妻子陳嘉君為她料理三餐食療，稱施明德全家待她如家人，得知她生病比她本人還著急。施明德甚至因擔心她而睡不著覺。讓她深深覺得政治圈裡雖有這樣多的風雨聲，兩人仍然維持友誼至今，「此情太可貴」。

晚上許景淳、趙詠華去探望她，「一起唱聲樂，用橫隔膜發音練呼吸！」她也願所有身處病痛的人，一起和她互相打氣加油。

文中並感謝台大醫療團隊，「救人一命 ，已經稱勝造七級浮屠，他們已經救人無數了」。

此外台灣原住民青少年學生組成的歌唱團體「泰武古謠傳唱」，剛結束澳洲紐西蘭音樂節演出，在回台灣班機上，他們唱了一段古謠，祝賀陳文茜身體健康，一切順利。也讓她非常感動
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