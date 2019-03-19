使用在地食材 台灣果醬奪下英果醬界奧斯卡

台灣果醬女王柯亞利用台灣在地食材製作出的「橙花金棗黃檸檬果醬」，在英國舉辦、堪稱果醬界奧斯卡金像獎的世界柑橘類果醬大賽抱走雙金大獎，讓台灣水果隨之躍上世界舞台。

柑橘類果醬（Marmalade）是英國人早餐桌上的重要角色，就像「維吉麥」（vegemite）之於澳洲一樣，對於英國人有著特殊意義，更是知名英國卡通人物「帕丁頓熊」最喜愛的食物。

「世界柑橘類果醬大賽」（The World's Original Marmalade Awards）從2005年開始舉辦，不僅以口感、香氣為評比標準，果醬製作食材及果醬佐餐的多元性也是重要考量。查爾斯王子曾蒞臨比賽品嚐，可謂果醬界的奧斯卡。

今年比賽結果15日在盛產柑橘的英國小鎮彭里斯（Penrith）揭曉。「好食光Keya Jam」品牌創辦人柯亞今年首度參賽，就憑藉3款果醬，從超過40國、3500瓶參賽作品中脫穎而出，奪下雙金大獎，以及各品項的二金、二銀、二銅獎項。這也是台灣人首次奪下年度雙金大獎。

其中，橙花金棗黃檸檬果醬採用宜蘭的金棗與金桔作為主軸，透過黃檸檬與橙花，引出金棗的甜蜜滋味，榮獲年度雙金大獎，以及「使用有趣食材」及「適合佐餐（魚料理）」兩類金獎。

另一款「好食光」的招牌果醬威士忌柑橘果醬，以柑橘搭配葛瑪蘭威士忌熬製而成，奪下二銀一銅，分別為「使用有趣食材」銀獎、「適合佐餐（肉料理）」銀獎，以及「使用酒類食材」銅獎。

此外，白酒伯爵金棗果醬同樣利用來自宜蘭的金棗與金桔，搭配伯爵茶香與白酒，獲得「適合佐餐（魚料理）」銅獎。

柯亞表示，今年有來自荷蘭、敘利亞和她的橙花金棗黃檸檬果醬共3款果醬奪得雙金大獎，但只有橙花金棗黃檸檬果醬罕見奪下滿分20分，未來將在英國知名老店Fortnum& Mason販售。

中文系出身、當過編輯的柯亞接受中央社記者訪問表示，她當年因為健康因素回家鄉彰化休養，因緣際會到市場買了草莓回家做果醬。當時她對下廚其實沒多大興趣，卻因為把做果醬想得太容易，把果醬給做壞了，而這「做壞的第一瓶果醬」反而激起她的好勝心和好奇心，讓她自此投入做果醬事業。

柯亞自此開始深入了解製作果醬的各種「眉角」，包括水果的四季更迭，和水果搭配的茶、酒等，甚至搜集世界各地的糖，一一研究當中的化學變化，一研究就是10年。

柯亞堅持以台灣在地出產的水果創作果醬，探索各種果物的可能性。台灣出產的金棗在這次比賽中讓評審驚艷。

她笑說，台灣人製作的果醬在英國人重視的柑橘類果醬大賽抱走雙金大獎，簡直就像「外國人到台灣的滷肉飯大賽上拿金牌」一樣。

柯亞表示，除了她製作的果醬獲獎之外，她也期待看到台灣水果能讓世界上更多地方的人品嘗。

她指出，台灣的農業技術相當成熟，熱帶和溫帶的水果甚至可以種在同一塊土地上。透過這次機會，讓台灣的水果得以跨出海洋，被世界品嘗，更希望能讓更多人能透過果醬，進而認識台灣水果之美。

柯亞也表示，提到果醬，台灣人的吃法99％還是拿來抹吐司，但其實果醬的品嘗方式遠不僅止於此，她近年來也推廣果醬與台式料理的結合，像是柑橘醬與滷肉飯結合，就出乎意料的美味，大家不妨嘗試一下。