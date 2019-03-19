清邁四季酒店對台旅客促銷　住3晚送6千泰銖

有別於曼谷國際大都市的熱鬧繁華，位在泰北的清邁則給人一種與大自然為伍的慵懶閒適，近年也逐漸成為台灣遊客的度假勝地，國際度假酒店連鎖清邁四季度假酒店因此針對台灣遊客推出優惠行程，除了能享受泰北地區的田園風光及人文特色之外，酒店還提供6,000泰銖的消費額度，讓遊客享受酒店SPA或晚餐等頂級服務。

清邁是泰國第二大城，除了蘊含雨林、梯田、瀑布、叢林等自然景觀，城裡也保存了許多古代王朝的城牆與歷史寺院。近年因為咖啡館、文創設計專賣店，以及新興藝術家聚落興起，清邁更是成為文青必訪之地。

清邁四季酒店公關副理Paponpat Sapsuwan表示，酒店一直都有接待台灣旅客入住，近年在航空公司開闢台灣直飛清邁的航班後，到清邁旅遊的台灣遊客人數更有明顯提升，酒店也相當看好台灣遊客市場，因此特別針對台灣遊客提供優惠行程。

即日起至10月31日止，只要兩人訂房住宿超過三晚以上，酒店將提供每日兩客早餐及每房6,000泰銖的消費額度，可使用於酒店餐廳或SPA服務。此外，酒店也提供遊客免費種稻或Nature Trail等體驗行程。每晚房價新台幣1萬6千元起。

► 清邁四季度假酒店（照片來源：業者提供）

清邁四季酒店（Four Seasons Chiang Mai）距離清邁以北約莫30分鐘路程，佔地遼闊，除了有園景花園和露台，酒店內還設有小湖泊、瀑布，以及稻田等。客房承襲泰國蘭納王國的風格，設計融合了緬甸、印度、中國和該地區其他國家的文化，相當具有特色。

除了提供頂級食宿服務，清邁四季度假酒店也提供遊客做瑜伽、打泰拳及泰式料理烹飪等課程。遊客也可以騎單車徜徉在酒店附近的田園及村莊，不論是走訪寺廟看和尚佈施，參觀大象體驗營與大象一同野餐，或是遊歷富含人文歷史的古蹟等，酒店皆可提供個人化的行程安排。

► 清邁四季度假酒店（照片來源：業者提供）

此外，集團位在蘇美島的酒店也有針對全球市場提供情人浪漫優惠活動，即日起至12月22日止，兩人行入住三晚以上，除了同樣有每日兩份早餐及6,000泰銖消費額度外，還可享有兩人燭光晚餐、浪漫電影院等。

► 蘇美四季度假酒店（照片來源：業者提供）