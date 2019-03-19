2019台灣企業永續獎報名簡章3/19公告　新分類鼓勵各企業參加

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）有台灣企業永續「奧斯卡獎」的「TCSA台灣企業永續獎」今年邁入第12屆，台灣企業永續學院於18日公告報名簡章，鼓勵國內企業、醫院、學校及外商企業等一同推動CSR理念，評選將於5月13日起開放受理報名。

TCSA台灣企業永續獎總召集人簡又新董事長表示，該獎歷年來累計參獎企業達236家，年總營業額與我國2017年GDP比值為82%，是國內各業界龍頭標竿企業爭相競逐展現永續績效的平台。在大型企業積極致力供應鏈永續發展與價值共創下，帶動許多下游供應鏈廠商開始採取行動，提升環境永續、社會公益與福祉、公司治理三大面向績效。此次考量企業規模及資源配置的對等性下實施分類，更能突顯中小企業在CSR績效上的好表現。

簡又新還說，台灣企業永續獎報告書獎實施的分類有二，第一類為2018年營收新台幣60億元(含)以上，第二類為2018年營收新台幣60億元以下，期望藉此鼓勵更多中小企業報名參加。他補充，依據舉辦TCSA多年來的經驗，從初期企業誤解CSR僅為企業公關、形象或致力慈善公益活動的刻板印象，迄今走向公司核心能力的擴展實踐，以及投資價值的提升，企業永續績效與財務投資已正式連結。

最後，簡又新說，近期台灣永續價值指數(TWNSI)評選出ESG綜合績效表現最好的前40檔上市成分股、佔加權指數總市值46.34%。該指數成分股企業皆榮獲「TCSA台灣企業永續獎」肯定，更是獲獎的常勝軍，代表該獎評比的高品質水準，也非常樂見台灣企業透過TCSA平台來展現企業永續競爭力。

TCSA台灣企業永續獎區分為「企業綜合績效」、「企業最佳單項績效」、「企業永續報告」及「企業永續傑出人物獎」等四大類，為評選流程符合公平、公正、公開的嚴謹要求，2018年邀請343位志工評審員與92位知名專家學者，合計435位的龐大評審團共同參與評選工作，過程客觀公正。詳細活動資訊及志工評審員培訓計畫，請至活動官網查詢或致電：02-2768-2655 鄭先生。