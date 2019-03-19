賴清德今早到全台首廟參香　下午將拜訪李登輝尋求支持

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）行政院前院長賴清德昨(18)日宣布參選2020總統，在政壇投下震撼彈。他回到台南後，今(19)日上午第一個公開行程，就是到全台首廟天壇參香祈福。

賴清德今天第二個行程是參加成大醫學院校友會活動，爭取醫界人士支持。下午則會到台北拜訪前總統李登輝，爭取他的支持。

「​天壇天公廟」是台南市重要的信仰中心。《蘋果》引述廟方透露，賴清德任市長7年期間，遇到重大事件，總會到天壇拜拜，向神明祈求平安。

許多民眾得知賴清德將到天壇參拜，今一早就聚集廟埕，準備迎接他。並說，賴清德廉政愛民，當然要支持他。賴清德到場後沿路和民眾握手，熱情民眾也高喊「賴總統、加油」相挺。



賴清德昨完成民進黨黨內登記，並在臉書po出參選聲明，「決心力挽狂瀾」。Po文指出，