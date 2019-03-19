賴清德今早到全台首廟參香　下午將拜訪李登輝尋求支持

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）行政院前院長賴清德昨(18)日宣布參選2020總統，在政壇投下震撼彈。他回到台南後，今(19)日上午第一個公開行程，就是到全台首廟天壇參香祈福。
賴清德今天第二個行程是參加成大醫學院校友會活動，爭取醫界人士支持。下午則會到台北拜訪前總統李登輝，爭取他的支持。
「天壇天公廟」是台南市重要的信仰中心。《蘋果》引述廟方透露，賴清德任市長7年期間，遇到重大事件，總會到天壇拜拜，向神明祈求平安。
許多民眾得知賴清德將到天壇參拜，今一早就聚集廟埕，準備迎接他。並說，賴清德廉政愛民，當然要支持他。賴清德到場後沿路和民眾握手，熱情民眾也高喊「賴總統、加油」相挺。
賴清德昨完成民進黨黨內登記，並在臉書po出參選聲明，「決心力挽狂瀾」。Po文指出，
此時此刻面對2020年的困境，督促本人承擔責任的聲音更加强烈！經過審慎思考，本人深感既然有為敗選辭去行政院長負起政治責任的擔當，基於對土地的熱愛和使命，自應更要有捍衛台灣、承擔責任的勇氣，因此決定響應卓主席的號召，也回應社會的期待，登記參選民進黨黨內總統初選，希望藉由民主的程序團結民進黨，並且決心竭盡所能凝聚社會支持的力量，力挽狂瀾！