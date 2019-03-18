洪天宇「城市方舟」留白藝術　從生命缺口悟人生出口

（台灣英文新聞/劉怡均 台中採訪報導）生態藝術家洪天宇系列作品「城市方舟」，突顯出台灣自然樣貌遭受破壞的嚴重性，呼籲大家用溫柔的心保護環境，已於台中陸府植深館「自然之外」展出至6月30日止。

藝術家洪天宇生於台中，擅長以攝影及繪畫紀錄台灣地景，關心生態環境議題多年，其細膩的筆觸替台灣山林留下美好的記憶。這次，他受邀前往台中陸府植深館展出最新系列作品「城市方舟」，藉由創作為生態環境提出和未來共生的可能性。



「自然之外」展覽現場（圖/陸府生活美學教育基金會）

洪天宇長期以生態環境為題創作，因生態遭到破壞但卻找不到解決辦法，而感到十分焦慮。這次創作「城市方舟」的原因，來自某天和朋友一同爬聖稜線，晚上睡不著時跑到外面打了一趟拳，在明月下呼吸著高山新鮮的空氣，頓時靈光乍現，瞬間閃過製作「城市方舟」的念頭。

「城市方舟」作品觀點為從整體看局部，和過去作品較為不同點在於，屬於較溫柔的山水風景畫，部分靈感取材自歷史文獻資料，加上個人情感投射，帶出藝術家對於生態保育那股溫柔堅毅的力量。

洪天宇表示，他走過冰冷大樓前，不禁幻想著如果有一棟新建大樓，不只提供人類居住，也能在裡面復育一兩種當地原生生物，愛他、照顧他、以他為榮，並成為大樓標記，那麼接下來可能會有其他大樓效法，終至整個城市成為一棟活的當地基因保存庫，其他城市或許也會跟進。

少年洪天宇曾在海上討生活，年少輕狂的他以為海上生活必有如海盜般的冒險，沒想到卻替自己開啟一趟腳軟的殺戮之旅。當時他所接觸的世界很殘忍，經常親眼目睹流刺網捕魚血淋淋的畫面，生命被定價銷售，賣不出去的魚類屍體就被扔回海裡等畫面，這也導致前期的畫風較為黑暗，充滿著因果循環的隱喻。

洪天宇說明，當生物被定價，背後的價值很難被看見，人也是如此。這次「城市方舟」使用風景畫談人類的經濟行為，力道較溫和，或許是因為找到內心的平靜，與世界和解的方法了。

值得一提的是，畫作色彩豐富，筆觸細膩上竟有部分刻意留白。洪天宇解釋，此空白象徵生命的缺口，台灣本來有著滿滿的有機物，像是植物、花草、樹木等，但隨著工業發達，無機物的進駐就將這些有機物隔絕在外。



洪天宇作品：大肚溪口1960年（上），大肚溪口2010年（下），相差50年的大肚溪口，可以看出遭受嚴重破壞（圖/台灣英文新聞 Lyla）

洪天宇藉由作品大肚溪口，表現1960年以及2010年的差別，他說明，根據2007年國際知名科學期刊Nature雜誌，調查公布大肚溪口的台中火力發電廠，二氧化碳排放量超過0.37億噸，榮登全球個別電廠第一名。然而，拿台灣鳥類棲息地第一名換全球二氧化碳排放量第一名，此訊息乘載駭人的意義，卻比明星緋聞還不受重視。

藝術家透過創作持續的內省，不斷地與他人對話，找到能心平氣和與世界打交道的方式。洪天宇透露，以前很執著於環境被破壞、生態浩劫、物種消失等不公不義的情形，其實，原因在於看事情看得太表面。

洪天宇說到，凡事不要只看表面，仔細看暗藏其中能量的流轉，就會發現質量守恆定律，心也會跟著被打開。

洪天宇說明，有次開車到台東時，被迫停了下來，因為前方路不通有工程車堵著在修路，他坐在堤防上，看著海浪打在消波塊上，浪花一波接著一波的拍打著，他心想，50年後這些消波塊又會變回沙子。

忽然，洪天宇頓悟到現在看到的都是幻象，也都只是表象，然而，能量之間的流轉是生生不息的，不會無緣無故消失，因而提醒自己往後，不要再被表面的破壞所迷惑。

另外，藝術家提醒，從個人之力保護環境很重要。大家能做的事很多，較簡單的像是保存物種，大的到像是保護生態棲息地，如同社會運動。個人可以從小花盆栽種起，開始認識、保護即將消失的物種。

「城市方舟」提供遠觀的視角及細膩的細節欣賞台灣風景及生命，盼提供不同角度，提醒觀者放下個人成見，試著敞開心胸將生命全然的面貌了然心中，也可從細微處發現宇宙。