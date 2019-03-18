總統文化獎總獎金上看500萬　開放徵件至5月止

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）第10屆總統文化獎已開始徵件，設立5個重要獎項，得獎者可獲獎金高達新臺幣壹佰萬元，徵件自即日起至5月17日截止。

中華文化總會今(18)日舉辦「 第十屆總統文化獎徵件活動起跑公佈記者會」，除了將頒發五個重要 獎項，「總統文化獎」邁入第十屆，走過台灣20年文化軌跡，這次 將會透過回顧過去20年來各獎項之得主， 思索新世紀至今的台灣文化脈絡，也將以「文化自信NEXT 20」，持續開展台灣文化未來的可能性。



今日記者會除了邀請評審委員會 總召陳建仁副總統、副總召江春男副會長與各獎項召集人，共同參與「 灌溉台灣未來文化種子」的啟動儀式，也邀請文化部次長丁曉 菁、第一屆玉山獎出席代表-山美社區發展協會安榮進理事長、 安麗花村長、第四屆青年創意獎得主林昶佐委員共同出席， 宣示徵件即刻開始。（圖/文總）

「第十屆總統文化獎」籌備委員會基於台灣長期以來的價值依歸， 並回應時代精神，設立了五個獎項：「文化耕耘獎」、「 人道奉獻獎」、「青年創意獎」、「在地希望獎」、「社會改革獎」 ，希望可以彰揚以文藝影響社會、以人道精神長期奉獻、 以創意顛覆既有模式、推動在地社區的發展， 以及長期致力於推動社會改革的個人或團體。

五個獎項召集人分別為 「文化耕耘獎」召集人李魁賢、「人道奉獻獎」召集人王幼玲、「青 年創意獎」召集人張基義、「在地希望獎」召集人黃聲遠、「社會改 革獎」召集人蕭新煌。

評審委員會總召陳建仁副總統致詞說明，過去9屆， 總統文化獎集結了許多台灣社會能人志士， 共同發掘促進台灣社會前進的力量，評選出46位獲獎者， 也反映了時代精神。透過這些獎項的表揚， 肯定得獎者藉由自身的行動， 持續為台灣社會提供文化底蘊與凝聚力量。

副總統表示，本屆適逢第10屆， 文化總會希望透過這次的總統文化獎， 回顧過去二十年來台灣如何逐步建立自己的文化主體性， 更展望未來台灣文化的可能性。所以定調為「文化自信 next 20」，意義非凡。不僅要傳承故事，也要開創新的故事， 寫下代表台灣的文化價值」。

今日特別邀請歷屆得獎者出席，第一屆玉山獎出席代表「 山美社區發展協會」安榮進理事長表示，自2001年獲獎以來近2 0年，山美社區秉持初衷，持續推動社區營造、生態保育、 文化傳承等各項發展，並積極申請登錄無形文化資產， 讓鄒族共榮共享的價值觀被各界看見。



第4屆青年創意獎得主林昶佐（圖/文總）

第4屆青年創意獎得主林昶佐表示，當一個人在自己崗位努力實踐自己所相信的事， 進而影響更多的人，變成一群人共同堅持的過程，這就是文化，「 總統文化獎」中有許多得主，不管是在自身領域， 或是影響讓更多人受到啟發的，都充分彰顯了總統文化獎的價值。 也期待第十屆總統文化獎，能有更多堅定打拼的台灣人被大家認識， 成為正面力量的台灣價值。

「第十屆總統文化獎」徵件自3月18日起至5月17日止， 每位得獎者頒給獎金新臺幣壹佰萬元、得獎證書及獎座。未來除了拍 攝5位得獎者的紀錄影片之外，也將跟公共電視合作， 製作一部紀錄片專題，回顧台灣過去20年發生了甚麼、而「 文化自信」又是如何一步步建立。也將舉行為期兩天的系列活動， 邀請不同領域的講著共聚一堂，討論台灣文化的精神， 並共同想像下一個台灣文化。