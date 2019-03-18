台灣關係法40週年　副總統：盼台美互惠雙贏

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）副總統陳建仁今（18）日接見「史丹佛大學學者團」，他表示，今年是「臺灣關係法」立法40週年，期盼臺灣、美國繼續密切合作，持續強化夥伴關係，擴大雙方互惠雙贏的成果。

總統府發布新聞稿，陳副總統致詞時先歡迎前美國駐阿富汗大使艾江山（Karl Eikenberry）率團訪問臺灣，而訪賓都是臺灣長期的好朋友，對臺灣的關心與建言，不僅一直是美國政府政策的重要參考，更是國際社會了解臺海局勢的重要管道之一。

副總統指出，史丹福大學不僅是培育全球傑出領袖人才的搖籃，更是美國的學術重鎮。艾大使主持的「美國亞洲安全倡議」（U.S.-Asia Security Initiative）已經成為美國與亞洲學界、政府官員及企業領袖間的政策交流平臺。藉由這個溝通橋梁，臺灣議題受到多面向的討論，臺灣的聲音因此獲得聽聞，認同與支持臺灣捍衛民主自由的力量，也愈來愈強，他要特別感謝訪賓們長期的努力，讓世界重視臺灣，看見臺灣。

副總統表示，美國政府基於《臺灣關係法》及「六項保證」，持續對臺提供防衛性武器，協助臺灣建立堅強國防實力，讓臺灣在捍衛臺海和平穩定上，更具能力與信心，並在此基礎上，持續尋求與北京當局，展開進一步有意義的對話，從而幫助兩岸關係的良性發展，副總統對此表達感謝之意。

副總統提及，面對中國的武力威脅，臺灣走向國防自主的決心不變。今年度的整體國防預算110億美元，較去年100億6千萬美元成長5.6％，國防預算佔國內GDP的2.16％。國防預算的增加，代表我國政府再次強化對國防自主的決心，也是向各界宣示臺灣對國軍戰力的重視。

最後，副總統指出，美國是臺灣最重要的戰略及經濟夥伴，過去兩年多來，臺美夥伴關係不斷提升，今年是《臺灣關係法》立法四十週年，期待雙方繼續密切合作，持續強化夥伴關係，擴大臺美互惠雙贏的成果。他也再次感謝艾江山大使及施大偉（David Shear）大使多年來支持臺灣，並祝福訪團行程圓滿順利，未來有機會常來臺灣。