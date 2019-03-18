上週外資在集中市場賣超16.24億元

（台灣英文新聞）根據台灣證券交易所統計，上週（2019/3/11~2019/3/15）外資在集中市場總買進金額為1,648.66億元，總賣出金額為1,664.90億元，賣超為16.24億元。

另統計自2019年年初至3月15日止，外資總買進金額為1兆4,181.81億元，總賣出金額為1兆3,374.12億元，累計買超為807.69億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為12兆6,179.60億元新台幣，占全體上市股票市值的40.22%，較3月8日的12兆3,219.99億元新台幣，增加2,959.61億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：元大金：買進72,377千股，賣出33,070千股，買超39,307千股。

第二名：開發金：買進69,532千股，賣出49,326千股，買超20,206千股。

第三名：榮成：買進51,838千股，賣出33,827千股，買超18,011千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：台新金：買進29,925千股，賣出69,701千股，賣超39,776千股。

第二名：旺宏：買進15,671千股，賣出52,044千股，賣超36,373千股。

第三名：華新：買進16,888千股，賣出49,887千股，賣超32,999千股。