新北市甄選首批國中雙語教學專長師資 簡章4月15日公告

（台灣英文新聞）新北市今(108) 年將首次甄選具雙語教學專長的國中師資， 包含藝能領域或科技領域2類， 教師甄選簡章將於108年4月15日公告， 預計將提升國中學生英語聽力與口說，落實英文生活化。

教育局表示，今年國中雙語教學專長教師甄選， 應試資格為教師證中其一含英語科教師證， 或具有英語能力相當於CEF語言能力參考架構B2級者。 新北市共聘任89位外師配置於本市高中、國中及國小， 涵蓋全市九大分區，並在80間國中建置英語情境教室， 利用個別空間特色，整體規劃英語跨領域學校本位課程， 也因應十二年國教新課綱上路後， 能提供學生生活化英語的學習情境。

本次徵選的優秀雙語師資， 將與全市外師進行教師協同教學公開課， 並與外師共同充實英語教學專業知能。分發後， 也將協助學校試行雙語課程與教學， 營造長期浸潤的英語的學習環境，用英文學習學科知識， 鼓勵學生用英語表達想法，並厚實聽、說、讀、寫的能力， 成為具備國際競爭力的世界公民。

同時，教育局也規劃現職國中教師投入雙語教學，例如： 成立雙語教學輔導小組，建立未來雙語教學師資教學輔導支持系統； 另外，減授現職教師授課節數， 鼓勵各國中成立雙語教學的教師社群， 並經費支持社群教師參與研發雙語課程， 鼓勵社群教師進修強化英語口說與聽力。

教育局表示， 本次教師甄選簡章將於108年4月15日公告在新北市教師聯合甄 選報名系統（http://career.ntpc.edu. tw），歡迎有意加入新北市教師行列者踴躍報考。