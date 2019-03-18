保險金上鎖　該選信託或分期?

（台灣英文新聞）近日有則30歲孤女遇到詐騙集團的新聞， 繼承的千萬遺產化為烏有，突顯資產保護的重要性。 不少高資產者談到財富傳承及保單規劃時， 普遍憂心下一代理財經驗不足，讓原本足以一生衣食無虞的資產， 因不善管理而提早耗盡。富邦證券提醒， 除了遺囑信託和為子女成立信託外，也可以就保險金上鎖， 透過信託或者分期給付，都能讓父母安心傳承。

富邦證券專家團隊協理陳秋蘭表示， 許多客戶對受益人一次領取保險金的情況是有顧慮的， 會一併詢問限制資產運用的做法，特別是年邁、 年幼或弱勢的受益人，擔心其監護人或法定代理人是否會妥善管理， 或者擔心受益人的監護人挪用、親友覬覦、詐騙竊盜、 自身揮霍以及投資不慎侵蝕本金。 銀行推廣保險金信託已逾二十多年，信託一直是公認最好的方法， 而近年來保險業推出分期給付的選項，也是不錯的選擇。

保險金分期給付是保單上的選項，做法相當簡單， 提供分期選項的保單，可以在投保時勾選或是舊保單再變更皆可。 它有四大效益：一、期間不能解約，可有鎖住資產的效果；二、 約定和變更都不必付費；三、不須受益人簽字， 要保人自己做主又保密；四、期間不扣服務費而且給予利息， 存放效益高。不過，缺點是只有近幾年的某些保單可承作， 而分期的選項和彈性也較少，不若保險金信託來得到位。

保險金信託和保單則是獨立的契約，在保險事故尚未發生前， 保單受益人預先和銀行簽署信託契約，約定資產的運用及給付原則； 另一方面，也要向保險公司約定，批註保險金進信託專戶， 才算是大功告成。保險金信託的委託人是保險金的受益人， 因為保險金還沒有到手， 保單的要保人或受益人的法定代理人通常還有一些影響力， 引導信託契約的約定；又信託契約針對修約或解約有一定的限制， 可避免規劃走調。而信託監察人是信託中關鍵的角色， 安排適當人選可以監督並輔助信託的執行， 在契約約定無法配合實際需求時，能適時適度的調整方式。

陳秋蘭表示，究竟該選分期或信託，回歸個案需求。 若保單都是多年前所投保，多半不能做分期，只能走信託。其次， 對給付方式有較多想法或想要保留某些彈性，保險金信託才能做到。 又信託監察人在保險金信託中是很重要的角色，若尚無合適的人選， 過渡期間或許先選分期。此外，有些人希望保險金只能放定存， 但存款利息扣除管理費後，收益遠不如分期， 於是又回頭擁抱分期了。當然，也可以考慮規劃併用， 固定現金流以分期給付打底，特別給付需求由信託補足， 或許整體費用更省。

欲選擇保險金信託者，制式契約不僅較便宜，並可省下討論的時間， 可瞭解各銀行信託契約所提供的選項。陳秋蘭表示， 信託除了執行固定給付外，特別給付更有引導的效果。例如， 有位感性的母親表達，若她不在了，希望孩子可以早點成家， 有家人陪伴，信託原本約定鎖到45歲，但35歲時已結婚生子， 就終止契約，讓他換大屋或還房貸，經濟上寬裕一些； 也有人期待孩子走出舒適圈， 約定出國唸書及進修的費用都可以先來請領。相信這樣規劃， 傳承的不只是財富，也一併傳遞了父母的祝福，傳富也是傳愛。