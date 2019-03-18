（台灣英文新聞） 櫃檯買賣股票市場現況：

一、開戶數：

本年3月15日累積開戶數為15,989,599戶，較3月8日累積開戶數15,976,369戶，增加13,230戶，增幅約0.08%。另本年3月15股當日沖銷累積開戶數為1,736,379戶，較3月8現股當日沖銷累積開戶數1,731,186戶，增加5,193戶，增幅約0.29%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年3月15日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數174,555戶較3月8日開戶數174,517戶，增加38戶，增幅約0.02%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至3月15日止日均值為312.67億元，總成交金額為13,757.60億元，其中盤後定價交易金額為44.90億元。另本年度截至3月15日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為35.82%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為35.87%。

(二)本年度興櫃股票截至3月15日均值為9.42億元，總成交金額為414.38億元。

四、本年度上櫃有價證券截至3月15日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計603家，較上週(截至3月8日止)得為信用交易家數604家，減少1家。

(二)融資餘額為477.66億元，較上週(截至3月8日止)融資餘額469.67億元，增加7.99億元，增幅約1.70%。

(三)融券餘額為133,901張，較上週(截至3月8日止)融券餘額133,939張，減少38張，減幅 約 0.03%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為12.37%，較上週(截至3月8日止)之比例12.29%，增加0.08%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.35%，較上週(截至3月8日止)之比例0.36%，減少0.01%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(108)年度截至3月15日止，累計營業天數46日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計122期，發行餘額為5兆4,704.71億元，本週無異動。

(二)普通公司債已上櫃計102家535期，發行餘額為1兆7,973.48億元，較上週減少14億元。

(三)轉換公司債已上櫃計154家184期，發行餘額為1,295.66億元，較上週增加14.78億元。(上月因轉換、賣回、贖回計減少18.73億元)

(四)交換公司債已上櫃計1家1期，發行餘額3.91億元，本週無異動。

(五)金融債券已上櫃計35家352期，發行餘額為9,057.91億元，本週無異動。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計3期，發行餘額為41.63億元，本週無異動。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計608期約1,666.19億美元，較上週增加65.9億美元。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新臺幣債券總成交金額為9兆2,914.02億元，日均值為2,019.87億元，包含：

1.買賣斷交易1兆6,534.62億元，日均值為359.45億元，佔總成交金額比例為17.8%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為1兆1,791.42億元，佔買賣斷成交金額比率為71.31%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為4,743.20億元，佔買賣斷成交金額比率為28.69%（包含政府債券3,485.51億元，日均值為75.77億元；普通公司債992.22億元，日均值為21.57億元；金融債券245.12億元，日均值為5.33億元；外國債券20.35億元，日均值為0.44億元）。

2.附條件交易7兆6,379.40億元，日均值為1,660.42億元，佔總成交金額比例為82.2%，其中等殖成交系統成交金額為468.70億元，佔附條件成交金額比率為0.61%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為0.36億美元，以人民幣計價之成交金額為7.89億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.01億紐幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為23.17億美元，以人民幣計價之成交金額為36.04億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為427.5億元，其中營業處所成交0億元，

等殖成交系統成交427.5億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為562.5億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計489.67億元，本年度累計成交金額為96.91億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計770.46億元，本年度累計成交金額為148.6億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計5,014.2億元，本年度累計成交金額為219.5億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額608億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家，契約流通餘額共計467.67億元，本年度累計成交金額372.98億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家，契約流通餘額共計2.19億元，本年度累計成交金額12.77億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額1,360.8億元。

上櫃相關業務:

一、截至108年3月15日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：769家 (包含外國公司34家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：4家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數8家 (勤凱、樂斯科、泰金-KY、勤崴、台生材、鈺太科技、雍智科技、萬年清)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：1家 (台康生技)

(六)待審議：0家

二、截至108年3月15日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：248家 (包含外國公司8家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：3家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：2家(普惠醫工、信實保全)

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：3家（90至107年度累計申請計1,626家）

三、截至108年3月15日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：93家

(二)累計登錄創櫃板家數：149家

(三)當年度累計輔導家數：6家（102至107年度累計輔導計290家）

四、截至108年3月15日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,110家

五、截至108年3月15日除一般股票外之上櫃股票辦理情形：

(一)TDR已掛牌家數：1家

(二)可轉換特別股已掛牌支數：1支

六、預計於未來一週掛牌公司(108.3.17~108.3.23)：

(一)一般類股：

4760 勤凱【富邦】 (108年3月21日) 承銷價：22.60元

(二)興櫃股票：

無