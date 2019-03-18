證交所結盟日韓交易所 共創三贏

（台灣英文新聞）繼臺灣、日本及韓國交易所於2018年3月15日簽署三方合作備忘錄後，臺灣證交所率先邀請日韓交易所最高首長來臺展開互訪行程。2019年3月13日證交所許璋瑤董事長、日本交易所清田瞭（Akira Kiyota）執行長及韓國交易所鄭智元（Jiwon Jung）董事長三巨頭齊聚一堂，會晤決議未來將致力從市場共同行銷，並且以ESG（Environmental, Social and Governance）為主軸，進行人員交流及技術分享等二大面向深入合作，共同提升臺日韓三個交易所國際能見度，為市場創造更高的價值。此外，在臺日韓工作會議中，由三邊交易所工作層級細部協商，以期鞏固實質合作內容。

臺日合作近年有顯著的進展，自2016年雙方完成商品互掛，TOPIX、NIKKEI 225等7檔日本指數ETF於臺灣掛牌，臺灣加權股價指數期貨（TAIEX Futures）亦於大阪交易所掛牌。為吸引更多日資投入臺灣，臺灣證交所自2015年首次以交易所身分參加日本交易所每年舉行的投資人博覽會IR Festa後，今年更是第四度參與，向當地散戶行銷臺股。並拜會當地券商，提供散戶投資臺股更順暢的管道。除此之外，每年定期與機構投資人會談，多年深耕市場，日本占整體外資比重從2013年底的1.36%增加至2018年底的3.2%，成長幅度高達135%。

臺韓合作進展迅速且深入，繼2015年12月11日簽署第二號合作備忘錄後， 2016年以雙方標竿指數TAIEX及KOSPI 200為標的的ETF掛牌；緊接著2017年共同編製臺韓資訊科技指數（IT Premier Index，ITP），以高科技產業共同推廣二市場，2018年6月11日同時於兩市場掛牌ETF，2018年10月更行銷至歐洲，授權於泛歐交易所（Euronext）發行ETN，為兩交易所合作再創新局。此外，雙方市場共同行銷，於臺北舉行「韓國資本市場投資說明會」，證交所亦派專家赴首爾參加Global ETP Conference，行銷臺灣資本市場。

此次，希望在臺日韓三巨頭相聚後，更能強化交流合作，締造更多的佳績。面對全球資本市場激烈的競合，證交所透過積極的「國際連結」策略，與區域內交易所建立緊密的合作關係。除與日本及韓國外，證交所響應政府「新南向政策」，積極與馬來西亞、越南、泰國及印尼等交易所合作。三月下旬有印尼證交所及越南證管會訪臺專業交流行程，緊接著四月將赴新加坡參加亞洲暨大洋洲交易所聯合會（Asian and Oceanian Stock Exchanges Federation, AOSEF）年會，希望在交易所國際會議的平台上，尋求更多合作機會。

臺灣證券交易所以一甲子的發展經驗，立足臺灣、佈局亞太、放眼全球，透過不斷的合作結盟，提高臺灣資本市場國際能見度，讓世界看見臺灣。