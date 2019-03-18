台南大員皇冠假日酒店 銀髮獨饗7折、慶生揪團85折

2019年度餐飲好康優惠有來囉！台南大員皇冠假日酒店推出「樂齡好食光」專案，針對65歲以上樂齡長輩，用餐獨享7折優惠；「您生日我招待」慶生專案，凡當月1位壽星揪團慶生最多12人同享85折優惠，多樣美食料理，給銀髮族、給壽星一個難忘的回憶。

隨著現代人選擇與家人凝聚的方法就是來一頓美食饗宴，為了提供更多餐飲優惠，台南大員皇冠假日酒店即日起至2019年12月30日止推出兩項餐飲優惠，分別是「樂齡好食光 銀髮獨饗7折優惠」與「您生日我招待 壽星揪團慶生同享85折」。正所謂家有一老，如有一寶，人生70才開始，65歲樂齡好逍遙，銀髮族們要寵愛自己多一點，及時饗樂，屬於您的樂齡好食光。活動期間65歲以上銀髮族於元素與煉‧瓦用餐，本人獨享7折優惠，需於用餐前出示身份證件。另外，「您生日我招待」壽星專案，為了讓壽星有一場難忘生日，透過慶生會的舉辦，跟親朋好友相聚，好好犒賞自己也能凝聚感情，只要當月壽星揪團一起慶生於元素、煉‧瓦或彩豐樓預訂此專案，最多12人可同享85折優惠，當日用餐只要壽星本人出示身分證件即可，凡於3天前預訂此專案，用餐當日再加碼贈送壽星4吋生日蛋糕乙個。樂齡好生活、壽星好慶祝、餐飲好優惠，讓大家三不五時，就是要相約好友熱鬧狂歡、或是銀髮族溫馨聚餐，享受快樂的美好食光！

以上兩餐飲優惠專案需事先訂位，且須另加收原餐價10%服務費，包廂、酒類商品恕不適用，且恕不與其他優惠專案、信用卡優惠、餐券或抵用券合併使用。特殊節慶不適用，例如：母親節、端午節、中秋節、國慶日、平安夜、聖誕節及酒店美食節等，依酒店公告為主。訂位專線：06-391-1899 分機轉6620 元素、6630煉‧瓦、6650彩豐樓，地址：台南市安平區州平路289號。