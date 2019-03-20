〈時評〉賴清德參選　有助綠營主導戰場

行政院前院長賴清德正式登記參選，要爭取民進黨提名角逐明年總統大位，黨內人士憂心可能造成分裂與衝擊，其實，賴清德的參選絕對是良性競爭，有助於釐清民進黨的兩岸路線、國家定位，並且爭取話語權，進而凝聚綠營支持者和中間選民的共識。



蔡總統的兩岸主張，一直是維持現狀，由於缺乏積極性的作為，引發獨派和深綠人士的不滿，因此，自稱是「務實台獨工作者」的賴清德，成為這些人士積極勸進的對象，如今水到渠成，賴清德終於正式表態參選。



賴清德決定投入總統大選，對爭取連任的蔡英文總統來說，勢必造成一定程度的衝擊和效應，黨內甚至擔心會造成分裂，讓民進黨的選情雪上加霜。這個憂慮明顯是多餘的，因為，從去年九合一敗選過後，民進黨已從谷底開始反彈，何況民進黨是成熟的政黨，加上過去經驗顯示，縱使有多人爭取黨內提名，最後結果都會定一尊，全黨上下團結一致，未曾出現分裂局面。



而且不論蔡總統或是賴清德，都是總統級的參選人，有一定的政治高度和威望，在黨內初選過程中，可望是一場君子之爭，整體呈現良性的競爭態勢。



另方面，賴清德這次參選，他過去提到的台獨主張，勢必會與蔡總統的兩岸論述展開路線辯論，盡管維持現狀是蔡政府目前的方向，不過，當中國國家主席習近平於年初拋出一國兩制新方案，蔡總統也已召開國是會議因應，兩岸關係未來如何互動，不僅民進黨政府要討論，恐怕連長期倡儀九二共識的國民黨，都要重新檢討兩岸走向。



因此，民進黨若是要調整兩岸策略，可藉由初選過程中，重新爭辯路線，同時順勢展開新一波的調整，以符合未來兩岸發展，就算最後結果並未調整兩岸政策，但也能充分讓對岸和國際社會聽見綠營內部的另一股聲音，作為日後互動接觸的另一種籌碼，這對民進黨和執政黨來說，絕對不是壞事。



進攻也是最好的防守，誰能主導大選議題，往往能贏得最後選戰。過去一年多的時間，在野的國民黨不斷開啟戰場，讓執政黨疲於回應，如今，蔡賴之爭若能主動出擊，鎖定兩岸主軸，將原本的劣勢轉為主導輿論走向，對明年總統大選也將具有正面的影響力。

（作者李平華，資深媒體人）