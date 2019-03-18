回顧五年前318　蔡英文：只要我當總統一天，一國兩制不會發生

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北報導）今日適逢2014年3月18日太陽花運動屆滿五週年，總統蔡英文下午透過臉書回顧當年赴學生佔領的立法院現場，挺學生抗議當時執政的中國國民黨強推《海峽兩岸服務貿易協議》，並再次表達爭取連任的決心。

今日民主進步黨開放2020年總統大選黨內初選登記，前行政院長賴清德午前便赴民進黨中央黨部登記參選，並表示基於對台灣這塊土地的熱愛，他將承擔責任並期許帶領台灣往前走。

日前已表態競選連任的蔡總統也表示，她將在本週登記參選，爭取黨內提名，「請大家和我走在一起，用行動告訴所有人，我們的國家正走在正確的道路上」。蔡總統預計週四（21）展開為期八天的南太平洋友邦訪問之旅，因此她領表登記時間應為三日內（19日至21日）。

蔡總統表示，今日是318運動五週年，她要和所有關心台灣民主的人說，「只要我當總統一天，一國兩制不會發生；只要我們都在一起，台灣會驕傲且自信地走向全世界。」

回顧五年前她和民進黨同黨人士前去立法院議場加入抗議學生，蔡總統表示，學生們「憂心台灣經濟過度傾中，憂心台灣主權受到傷害，也憂心我們引以為傲的民主面臨危機，就是當時學生們心中的憂慮，也是我當時擔心的事情。」

蔡總統指出，這五年來，她已證明雞蛋不必放在同一個籃子裡，開拓多元市場讓台灣經濟一樣可以走向世界，讓台灣的觀光客數量一再破紀錄，讓台灣的產品賣到全世界，如今，台灣也已經有四個兆元產業。

此外，蔡總統也指出，五年來中國併吞台灣的企圖不僅不變，甚至力道更強，且毫不掩飾地把「一國兩制」台灣方案端上檯面。她表示，僅管她和當年一同走上街頭的年輕人有出現意見分歧，「不過我相信多數的朋友還是會肯定，我也有自信，我是一個捍衛民主，守護主權，一步都沒有後退的總統。」

蔡總統提及，她將代表台灣前往同為「海洋民主」國家的友邦進行訪問，「我們要走出去，告訴全世界台灣所堅持的價值和努力。」