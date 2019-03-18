〈時評〉給賴清德鼓掌

2020的總統選舉，終於因為前閣揆賴清德的宣佈投入民進黨黨內初選而變得稍稍有一點看頭了！

話說中國國民黨浮上檯面的幾個「太陽」，還有採取浮潛姿態的韓國瑜，都是「九二共識」的擁護者。因為「九二共識」是個根本就不存在的東西，承認它存在的任何人，基本上就是在睜眼說瞎話；尤其在中國共產黨都挑明了講「九二共識」就是「一中原則」，只有一中、沒有各表後，還在支支吾吾「九二共識、一中各表」的中國國民黨太陽們，一個個窘態畢露了！等到習近平們迫不及待拋出「一國兩制」的血滴子，對接招的太陽與韓流而言，台、中相對關係再無曖昧閃躲的模糊空間，後續，相互定位的牌是愈來愈難打了！

反觀民進黨，率先釋出要繼續參選2020總統的蔡英文，能斬釘截鐵對中國的「九二共識」（管它是只有一中還是有各表）說「不」，至少表示蔡英文總統沒有昧著良心說話；另外，蔡英文自信是「一步都沒有後退的總統」，也是不爭的事實。問題是，今天台灣的處境，需要的是「前進幾步」，光「一步都沒有後退」恐怕是不夠的，時間不站在台灣這邊的「維持現況」，不能給台灣任何願景與遠景，甚至於只是不負責地，把今天、眼前的問題與困境，留由下一代（或下下一代）去面對處理。從2016的520一路走來，蔡英文的拘謹慎微、顧東忌西、憂柔寡斷、拖泥帶水，在一例一休、年金改革、司法改革諸役都彰顯無遺，也就是說：適合承平時代的蔡英文，欠缺大破大立，讓台灣走出新境界、新天地的個性與魄力！

值是，在民進黨開始進入總統候選人黨內初選領表前夕，非民進黨員的台灣派人士，心裡充斥的恐怕不是期待（蔡英文出征）又怕受（蔡英文落選）傷害，而是怕受（蔡英文）傷害又期待（民進黨另外推候選人）。

於今，前閣揆賴清德終於表態要參與民進黨的總統候選人黨內初選，吾人自是樂觀其成。理由有三：（一）賴清德在台南市長任內，跟涉嫌賄選的議長李全教不是和稀泥的「府會一家親」，而是黑、白誓不兩立，清流、濁流不同流合污。（二）從政生涯，一路走來，不論在國會、在台南市府，不僅沒有留下任何污點或投機取巧的不良記錄，更分別交出優越的問政與施政成績單。（三）在虛偽的官場，賴清德以閣揆之身，在國會不是畏畏縮縮地模糊自己的政治立場，而是光明正大地表明自己是個「務實的台獨工作者」，充分展現不同凡響的領袖氣質與魄力，這，正是今日要帶領台灣走出新局面的領袖最不可或缺的要素！（四）2020這一局，民進黨不是十拿九穩，而是困難重重、氣若游絲，賴清德的挺身而出，不是在割稻尾、搶現成，而是在力挽狂瀾、扭轉頹勢，既有正當性，更有理想性！

有許多民進黨菁英憂心賴清德的加入黨內初選會造成分裂，吾人期期不以為然。一個可以把「競爭」與「分裂」直接劃上等號的政黨，前途在那裡？存在價值又在那裡？​

最後，總歸一句話：2020的總統選舉，個人、派系、政黨，誰輸、誰贏，還在其次；台灣是輸是贏，是往下沉淪、還是向上提升，才是重中之重！

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）