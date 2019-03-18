穆斯林網紅召百萬粉絲來台觀光 清真認證好貼心

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）配合政府新南向政策，臺北市政府近年積極拓展東協旅遊市場，今年初始選定馬來西亞作為年度首場海外旅展進行推廣，隨交通部觀光局前往馬來西亞檳城及吉隆坡參加臺灣觀光推廣會及當地最大的MATTA旅展。

觀光傳播局特別推薦臺北的自然風景、時尚購物、米其林與清真美食、單車樂活，以及雙層觀光巴士等主題遊程，透過最新最潮的旅遊資訊，吸引大馬民眾來到臺北觀光。

近年東協地區國家經濟穩定成長，收入增加，旅遊需求也隨之快速增長。根據交通部觀光局統計，去（107）年馬來西亞來臺旅客人次達52萬6,129人次，為第六大來臺客源市場，更是東南亞國家來臺人數位居第一的國家。

本次參展的「MATTA春季旅展」是馬來西亞當地上半年最大的旅展，吸引許多民眾前來逛展，而臺北展攤也獲得許多民眾關注。此外，也有許多穆斯林民眾表示自己是臺北觀光大使法斯力的粉絲，經由他在臺北拍攝的影片和推薦，才知道臺北是一個對穆斯林非常友善又貼心的城市，不用擔心找不到清真認證的餐廳和旅館，未來有機會一定要規劃和朋友來臺北旅遊！

馬來西亞當紅女星Mira Filzah也在旅展現場向粉絲們推薦臺北，在臺北很容易就能找到穆斯林友善餐廳，且人民非常友善，是個非常適合穆斯林旅遊的城市。