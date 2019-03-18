三叁樂團跨「樂」古典流行　美女鋼琴家說出「我願意」揪感心

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）春天來了！台北愛樂室內樂坊以「綻放之春」為題舉辦系列表演活動，其中，三叁樂團帶來「無限跨樂」演出，融合古典及流行音樂，改編多首膾炙人口的名曲，如Despacito、紅髮艾德（Ed Sheeran）的Shape of You等，獲得熱烈好評。

三叁樂團（Triple Three）（以下簡稱三叁）由台灣3位各有專精的年輕人組成，透過鋼琴、長笛、鼓改編並融合古典以及流行音樂，令人耳目一新。帶來「無限跨樂」結合他們多元音樂背景，改編多種曲風音樂，包括大家耳熟能詳的熱門流行曲Despacito、Shape of You，美劇「冰與火之歌」以及電影「La la land」的配樂，當然也少不了經典的古典曲目，與充滿異國風情的的拉丁、探戈等曲風。



「無限跨樂」已完美落幕（圖/三叁臉書）

團員鋼琴家童仲頤擁有古典音樂背景，於德國明斯特音樂院(Musikhochschule Münster)取得最高演奏家博士文憑(Konzertexamen)，曾多次於德國Euro Music音樂節和Pianale音樂節演出，演奏足跡遍及西班牙、奧地利、瑞士等地；長笛手江怡萱為人間猫攝影工作室負責人，是攝影師也是音樂創作人；鼓手林宥廷鼓齡15年，曾與台灣知名爵士音樂家楊曉恩、受巴拿馬駐台辦事處，日本爵士鋼琴家山野友佳子等合作演出。

三叁表示，團名有多重的意義。英文名Triple Three的“Triple”來自舞蹈中的Triple step，取其動態的象徵；三則來自「道德經」中的「一生二，二生三，三生萬物」含義。三是個兼具陰陽的數字，也因此讓有不同領域的音樂背景的團員3人，有了流動、融合、創造之意。



台師大表演藝術所所長夏學理，以及三叁樂團江怡萱、童仲頤及林宥廷（圖/台灣英文新聞 Lyla）

值得一提的是，鋼琴手童仲頤即將參與台師大推出的跨界展演「水・彩」，將於19日出發前往廈門、深圳進行海外首演。然而，她並非原先的表演者，是什麼原因促成此事？這中間發生的故事一表童仲頤的氣度，以及對藝術的熱愛。

「水・彩」已於去年進行首演，並獲得熱烈迴響，今年更受邀前往中國演出，然而，原先的音樂家林娟儀因有事而飲憾無法參加，擔任製作以及編導的夏學理則開始尋找適合人選進行排演，然而，在開演的前一個月時，當時的表演者卻臨時說要退出，留下一陣錯愕的團員們，以及面臨開天窗窘境的表演。

這時，在一籌莫展之下，團員安慰著心急如焚的夏學理說道，「離開不一定是件壞事，老天正在為表演挑選更適合的伙伴」。輾轉之下有人推薦了童仲頤加入團隊，夏學理解釋緊急的情況，跟表演的初衷後，童仲頤以簡短的三個字「我願意」接下重擔，如此大心、不計較的年輕人撫平了夏學理緊蹙已久的眉頭，也讓人看出她非凡的氣度。

「水・彩」由台師大表演藝術所所長夏學理編導，海外首演將於3月19日前往設有1,500個座位的廈門嘉庚劇院、及深圳保利劇院等劇場演出。詳情請前往台師大表演所臉書專頁或官網查詢