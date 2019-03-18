近期恐有大地震？氣象局籲民眾別過度解讀

（台灣英文新聞／施家恩 台北報導）近日國內多家媒體報導針對氣象局發佈的一份資料，解讀近期恐有大地震發生，報導引發民眾熱烈轉發以及民眾恐慌，中央氣象局表示，僅憑地震活動偏少單一現象推論將會有大地震發生，可能過於輕率，請民眾無須驚慌。

氣象局日前依統計指出，去年9月起台灣地區連續4個月出現「地震總數偏少且低於平均值」的狀況，情況相當罕見，也因此特別呼籲「要持續提高警覺」，不過這樣的提醒卻被其它媒體報導成「大地震即將發生」，讓氣象局18日趕緊發佈新聞稿澄清。

氣象局指出，目前世界各國對於地震預測工作用方法包括地震活動異常、全球導航衛星系統之地殼形變、電離層全電子濃度變化、地下水水位異常及地球磁場變化等，惟各種分析方法之成果未臻成熟，以地震活動異常為例， 88年9月21日集集地震發生前持續一年多的地震活動偏低，但有更多地震案例發生前並無地震活動偏低情況，顯示地震活動偏低與未來大地震的發生，並無直接相關。

同一時間，專家的百年週期大震論述又被拿來討論，令不少人心驚。氣象局表示，以地震數量變化歸結災害性地震是否發生，仍須長期的觀測與分析，因此對於媒體引述部分專家報導有關地震預測之言論，氣象局呼籲民眾不宜過度解讀，但仍要保持警覺。

氣象局最後表示，一旦發生顯著有感地震，可能出現致災之虞，氣象局會儘速透過簡訊、災防告警細胞廣播系統（PWS）及電視臺推播系統等管道對外發布資訊，提供民眾與防救災單位參考應用。