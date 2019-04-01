潘慶忠授佛學書法　越南學員收穫良多​

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）台灣知名書法家潘慶忠「佛學書法特訓研修班」與越南陳仁宗學院合辦，參加學員表示，不僅習得書法47種筆法及口訣，也更了解傳統書法的內涵。

中央社報導，越南河內國家大學陳仁宗學院近日舉辦「佛學書法特訓研修班」，邀請河內國家大學榮譽書法教授、中華書法傳承學會創會會長潘慶忠前來授課。

這個研修班共計30人全程參與並順利結業。期間潘慶忠傾囊相授，細細講解47種筆法，以單字、雙字、三字等分類教授書寫訣竅，並不厭其煩改正學員們的練習成果。

研修班結業式近日在陳仁宗學院舉行。陳仁宗學院副院長賴國慶（Lai Quoc Khanh）致詞時感謝潘慶忠盡心盡力教授書法各項口訣及技巧，學員收穫良多。

賴國慶表示，河內國家大學已決定成立「書法俱樂部」，期盼吸引更多愛好書法文化的各界人士參與、交流，發揚書法藝術；同時，希望潘慶忠今後每年都可以來越南開設書法課程，讓更多越南年輕人了解這項傳統藝術。

中華民國駐越南副代表陳錦玲也應邀出席結業式並致詞。陳錦玲表示，台越在經貿、投資等層面的交流已經相當密切，而近年來雙方在文化、旅遊等面向的合作更為頻繁。駐越南台北經濟文化辦事處非常樂見及支持，透過「佛學書法特訓研修班」的文化交流活動，可以讓更多越南朋友了解書法這項傳統中華文化。

潘慶忠表示，他與越南在20年前結下緣分，這段時間他充分感受越南朋友虛心向學、純樸、崇尚文化的精神，所以才願意來越南開設課程，將所學傳授給書法同好，希望學員滿載而歸。

一名學員表示，先前曾以自學方式修習書法，但總覺得不得其門而入，直到聆聽潘慶忠如此詳細、完整的解說後，現在較能掌握各項技巧，未來會持續練習，希望潘慶忠下次來越南時，能夠向老師展現更好的作品。

陳仁宗學院在結業式陳列學員的作品，展現這兩週的學習成果。從作品上看得出來，書法強調平靜、中道、沉穩的特色，已深植在學員心中。