新台灣國策智庫民調：賴清德支持度大勝蔡英文、柯文哲

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）前行政院長賴清德今（18）日宣布投入民主進步黨2020年總統大選的黨內初選，新台灣國策智庫同日也發表2020年總統大選最新民調，在民進黨總統候選人當中，賴清德支持度高達50.9%，大勝蔡英文的29.2%，差距達21.7個百分點。如果賴清德最後代表民進黨參選，預料將贏過其他候選人，包括呼聲同樣高的現任台北市長柯文哲。

對於民進黨總統候選人部分，民調就賴清德、蔡英文兩人詢問，賴清德的支持度是50.9%、蔡英文是29.2%，其中，民進黨支持者裡，賴清德是48.1%、蔡英文是43.1%。

在國民黨總統候選人部分，民調就已表態的朱立倫、王金平、以及尚未表態參選的吳敦義三人詢問，朱立倫是43.8%、王金平33.8%、吳敦義6.1%。其中，朱立倫在國民黨支持者獲得67.0%的壓倒性支持。

民調把柯文哲也列入比較，搭配各黨不同參選人，得出結果如下：

柯文哲、蔡英文、吳敦義40.8%、34.0%、16.1%。

柯文哲、蔡英文、朱立倫30.9%、33.9%、29.0%。

柯文哲、蔡英文、王金平36.4%、28.1%、26.9%。

如果民進黨對手換上賴清德，柯文哲也參與角逐，得出結果如下：

賴清德、柯文哲、吳敦義41.8%、36.3%、14.1%。

賴清德、柯文哲、朱立倫36.1%、27.9%、31.8%。

此次民調時間於3月12日至13日進行調查，成功訪問1,085人，在95%信心水準，抽樣誤差為正負3.0百分點。