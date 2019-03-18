三高失控 　5年內罹患腎臟病的機率近2倍

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）慢性病不再是老人的疾病！依據國健署三高調查發現，國內20歲以上成人，每10位就有1位患有慢性腎臟疾病，有三高的民眾5年內罹患腎臟病的機率更是非三高患者的近2倍。呼籲已經罹患高血壓、糖尿病的民眾除了依照醫師處方正確用藥，並採行健康生活，才能穩操「腎」券。

國際腎臟醫學會與國際腎臟基金會共同訂定今年世界腎臟日（每年3月第二個星期四）的主題為「促進世界各地每個人的腎臟健康」(Kidney Health for Everyone Everywhere)，強調腎臟病的預防與管理，包括三高及慢性病、腎臟病健康篩檢的早期發現與介入，鼓勵民眾控制三高，以及採行健康生活如戒菸、規律運動、健康飲食等，才是顧腎不二法門。

為了及早讓國人確認自己是否有三高與腎臟病的問題，國民健康署成人預防保健服務除了三高檢查項目外，也提供民眾（40歲以上未滿65歲之民眾，每3年提供1次，65歲以上則每年提供1次）蛋白尿及腎絲球過濾率等免費腎功能檢查，以便早期發現國人慢性腎臟疾病，並給予適當治療與介入，可避免或延緩發展成末期腎臟疾病，降低洗腎的機會。

血糖、血壓與血脂的良好控制，是預防和治療早期腎臟病變的基本方法，由於三高疾病會損害腎臟血管、降低其功能，因此積極配合醫療團隊，採取藥物、飲食、運動三管齊下的正規治療，將三高控制在理想範圍，才是顧腎之道！