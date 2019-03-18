馬屁精來了！中國討拍取暖「誇誇群」正火　專家：現代人焦慮產物　

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）中國許多大學近來於社交軟體上出現「誇誇群」，專門用來互相安慰跟讚美對方，近日也有業者嗅到商機，招聘「正能量誇誇師」，應徵者必須「985碩士畢業」，時薪為人民幣500元（約新台幣2330元）。

綜合媒體報導，近段時間風靡中國高校學生的「誇誇群」，規則是群內無論網友說什麼，只能誇講對方，不管發生什麼事，都會收到群友雪花落下般的讚美。

目前包括復旦大學、華中科技大學、上海師範大學、同濟大學、清華大學、北京大學等都有「誇誇群」。其中西安交大的群成員更已達到1000人的上限。

舉例說明，中國河南一個擁有百餘人的聊天群裏，一名網友發出「最近壓力好大，求誇！」的訊息後，不久便收到了如潮水般的回復。其中，有人回覆「壓力越大，說明你的能力要爆炸！」

除了上述網友自發建立的「誇誇群」，一些商家也看到了商機，開始提供收費的「誇人服務」。

BBC中文報導，電商平台「淘寶」有多個賣家正在提供「誇誇服務」。其中一家在商品介紹中寫道，該服務可以誇朋友，也可以誇愛人，僅需40元，便可誇一個小時，該商家短短一個月便銷售百餘次。

此外，根據虎嗅APP微博爆料，中國社交平台脈脈疑似正在招聘「正能量誇誇師」，第一時間誇獎需要被誇的發文者，輸出正能量，傳遞愛與溫暖。時薪為500元，且應試者必須是985碩士畢業。

針對此現象，中國傳媒大學新聞傳播學部教授曹培鑫說，「誇誇群」是現代化焦慮的產物，很多人在學習和工作中，都被要求按照理性的規矩生活，而非理性和無厘頭的生活空間被不斷擠壓，誇誇群滿足了這種心理需求。

但曹培鑫表示，與此前的一些搞怪群聊類似，「誇誇群」可能只是曇花一現，因為很多人無法在其中獲得長期的新鮮感和滿足感。