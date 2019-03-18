雲林出版「聽！我們的童謠」　繪出新住民家鄉故事

（台灣英文新聞/文化組 綜合報導）雲林縣政府文化處連續5年舉辦新住民親子共讀讀書會，今年出版由來自越南、印尼、菲律賓的5位新住民，以「家鄉的童謠」為主題，原創雙語新住民繪本「聽!我們的童謠」。

「哇！我的創作繪本真的被選中印在繪本書上了，真的很謝謝雲林縣政府辦理這繪本創作，給我機會，把家鄉兒歌和心中的想法全都畫出來。」、「我從小就很喜歡用畫畫說故事，覺得參加繪本創作讀書會很開心，因為可以分享家鄉的故事給大家。」 被選入繪本故事出版的新住民姐妹很開心能夠受到肯定，也希望大家一起來分享家鄉的童謠與文化。

雲林縣政府自2014年起，連續5年辦理新住民親子讀書會，在前4年的課程引導中，發現學員看到繪本內容時，會依樣畫出自己想表達分享的故事，為了讓新住民能夠更真切的分享自己的生活故事，於2017年以「新住民在台灣的生活」的題材進行繪本創作，出版「我在雲林，不孤單」；2018年則以「家鄉的童謠」為主題，引導新住民將想分享的內容透過手繪的方式進行記錄，並由老師指導每位新住民上台分享繪本的技巧。

在15位的繪本創作中，遴選了5位新住民朋友的作品，分別為越南范玉鸞、印尼魏麗群、越南陳豔貞、越南李遠萍、菲律賓劉真琳，彙整出版於「聽!我們的童謠」一書中，並預計於今年巡迴帶著繪本書下鄉分享作者在台灣的生活故事。

副縣長謝淑亞指出，雲林縣來自中國大陸及東南亞的新住民已超過一萬五千多人，縣府提供學習及情感交流的管道，鼓勵新住民透過閱讀與創作來記錄新生活、表達多元文化的豐富性與主體性。

謝淑亞強調，為了培養新住民及其下一代的閱讀能力與習慣，文化處於三樓分區資源中心設置多元文化專區，購置越南、印尼、馬來西亞、泰國、緬甸、柬埔寨等多國語言書籍共計2,191冊提供借閱，歡迎新住民朋友多加運用。

文化處長陳璧君表示，透過引導新住民創作「家鄉的童謠」繪本，我們可以用更友善的態度，以及更單純的、童真的角度來重新認識新住民的文化與生活背景，並進而為提昇新住民參與公共事務的文化平權而一起努力。