稱民進黨情勢比08年更險峻　賴清德投入總統初選要與蔡英文「君子之爭」

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北報導）前行政院長賴清德今（18）日宣布投入民主進步黨2020年總統大選的黨內初選，他表示，民進黨現在面臨比2008年更為艱難的處境，若是輸掉明年的總統及立法委員選舉，台灣的主權及民主將會遭遇空前危機，因此他決定承擔責任，捍衛台灣並帶領台灣往前走。

賴清德上午表態參選總統的意願後，於上午11時30分現身民進黨中央黨部登記參與黨內初選，民進黨主席卓榮泰及秘書長羅文嘉也到場。賴清德登記完後並向媒體表達參選動機，「我決定響應卓榮泰主席的號召，回應基層的期待，登記民進黨黨內總統初選，並且決心竭盡所能，凝聚社會支持的力量，力挽狂瀾，天佑台灣。」

賴清德認為，對於即將到來的2020年總統及立委選舉，民進黨面臨的處境恐怕比2008年還要「險峻」。他提及，基層非常焦慮，擔心若總統大選輸掉了，立委席次再大幅減少，那麼民進黨失去的就不僅僅是政權而已，「台灣的主權跟民主一定會遭到空前的挑戰跟危機」。

賴清德表示，這段時間以來有許多聲音督促他一定要承擔責任，而他在經過謹慎地思考後，覺得既然自己有為民進黨去年九合一選舉敗選負起政治責任，而辭掉行政院長一職的承擔，「那麼基於對這塊土地的使命跟熱愛，我自願，也更應該要有捍衛台灣、承擔責任的勇氣」。

賴清德宣布投入黨內初選代表他將與蔡總統競爭，賴清德強調這將是一場「超越個人、派系，完完全全為台灣的君子之爭」，他希望有機會帶領民進黨打這場選戰，並帶領台灣往前走，但如果他輸了初選，他也會支持蔡總統競選連任。

賴清德也表示今早有向總統府秘書長陳菊報告登記參與初選一事，並請陳菊知會蔡總統，「她知道台灣處境艱難，她也知道我為何要登記，並不是為了個人」。他提及，陳菊也希望這場初選是一場君子之爭，藉由民主程序讓民進黨更加團結，並因此凝聚更多支持者的力量。

而總統府發言人張惇涵則在午間表示，對蔡總統來說，現在最重要的事情，就是順利推動各項國政，至於黨內初選，蔡總統將會按照既定規劃在出國前完成登記。這個禮拜，蔡總統將以出訪太平洋友邦為工作重點，全力為台灣在國際發聲。

此外，賴清德提到，中國國家主席習近平在新年談話中談到「統一」的進程，並提出「一國兩制」台灣方案等，也是促使他參選的動機，「2020年總統及立委選舉至關重要，也攸關台灣的未來」，面對中國的步步進逼，台灣的處境更加險峻，他希望透過初選，甚至是大選讓更多民眾了解台灣目前的艱難處境，並思考應如何解決中國併吞台灣的企圖。

賴清德也批評中國國民黨提出要與中國簽訂和平協議一事，「西藏血淋淋的教訓告訴我們，和平協議無法阻止中國的併吞，台灣是個主權獨立的國家，台灣要獨立自主，台灣要繼續過自由、民主、人權的生活。台灣不做第二個香港，台灣也不做第二個西藏。」

而至於賴清德在昨（17）日陪同民進黨台南市立委補選當選人郭國文謝票時，呼籲蔡總統要正視特赦前總統陳水扁一事，賴清德今日特別強調，這是他從擔任台南市長開始，甚至行政院長任內接受立法院備詢時一貫的主張。

賴清德提及，郭國文在麻豆區贏得3,000多票，可以看出是陳水扁與陳致中站出來相挺的效果，而他的公開感謝及喊話是「做人的道理」。他也表示，不管未來擔任什麼職位，這樣的想法不會改變。