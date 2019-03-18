勞動部：僑外生工讀 應申請工作許可

勞動部今天表示，僑外學生如果有工讀需求，都應先向勞動部申請核發工作許可，且雇主若要聘雇僑外學生，也應注意僑外學生是否有工作許可，以免違法受罰。

不少僑外學生在課餘時間，希望從事工讀活動增進生活多樣性。勞動部今天提醒，僑外生若要工讀，都應在工作開始前依規定經由「外國專業人員工作許可申辦網」以線上傳輸方式申請工作許可。

勞動部指出，網路申辦程序簡易且有中英對照功能，僑外學生僅需點選「申請帳號」完成註冊後，登錄個人資料、上傳應備文件及繳交審查費，即可完成申辦，申辦網也提供「申辦進度查詢」功能，僑外學生可即時掌握案件審查進度。

勞動部提醒，僑外學生若未申請工作許可就從事工作，可處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

此外，勞動部也指出，雇主雇用僑外生前，應請僑外學生出示本人的工作許可證正本，並比對其護照或居留證正本等資料，以確認此證為僑外生本人持有，工作許可證有效期間最長6個月，逾期必須重新申請。此外，僑外學生的工作時間，除寒暑假外，每星期最長工作時數不可超過20小時。

勞動部表示，工作許可證上除了載明僑外學生姓名、護照號碼、許可期間等相關資訊外，右下角均燙有藍金圖案的勞動部部徽，雇主應注意工作許可證的防偽標籤，若雇用沒有工作許可證的僑外學生，最高可處75萬元罰鍰，提醒雇主留意。