綠委不滿處理假訊息不力 接力砲轟主委詹婷怡

綠委今天齊聲批評NCC不管假訊息，放任影響選舉而不作為。NCC主委詹婷怡說，從今年開始，已加速節目內容諮詢會議開會頻率，也會適度揭露進度，一定積極處理。

民進黨立委許智傑說，現在台灣假訊息充斥，非常誇張，蘇貞昌也痛斥NCC不管、沒有作為，已經明顯失職，根據國家通訊傳播委員會組織法第6條規定，委員如果違法、廢弛職務或有失職行為，行政院長得以免職，他呼籲蘇貞昌要拿出魄力，將NCC主委詹婷怡免職。

立法院交通委員會今天邀國家通訊傳播委員會（NCC）主委詹婷怡進行業務報告並備質詢。由於文旦丟水庫等假訊息引發爭議，行政院長蘇貞昌說，NCC「誰都管他不到，但他也什麼都不管」，以致讓假消息擴散，應該要好好檢討、發揮效力。

綠委齊聲抨擊，立委鄭寶清說，像先前的蔡總統坐裝甲車、日本關西機場事件等，NCC也都沒有處理，不做事情可以找100個理由，應該要找方法，呼籲詹「在其位，謀其政，不謀其政就不要在其位。」

民進黨立委林俊憲說，大家認為NCC主委不適任，是否考慮辭職，詹婷怡說，她個人與委員會會在法律要求下，執行相關業務。

詹婷怡表示，NCC已經啟動行政調查，對於整體營運是否不當、自律是否失能，委員會審酌有很嚴格的構成要件。而針對假訊息申訴案件，詹婷怡強調，從今年開始，已經加速節目內容諮詢會議的召開頻率，也會適度揭露進度，會積極處理。

民進黨立委葉宜津表示，道安講習擬針對酒駕累犯加入參訪殯儀館的震撼教育，對於播假新聞的媒體是否可要求製作一定時數來檢討自己的假新聞。詹婷怡說，可以考慮列入必要措施的一種。

衛星廣播電視法第27條規定，衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業分公司或代理商製播的節目及廣告內容應尊重多元文化、善盡社會責任，製播新聞及評論，應注意事實查證及公平原則。43條則規定，若有營運不當，損害訂戶或視聽眾權益之虞者，應命限期改正或為其他必要措施。

詹婷怡說，衛廣法27條自修正以來，共裁罰兩件，一件是中天、一件東森，像日本關西機場案件也正在進行討論。不過，綠委批評罰則為新台幣20萬到200萬元，NCC罰得太輕，也沒有連續罰。