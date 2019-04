日保育大使黑面琵鷺亮相　動物園：台灣美食很合胃口

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導)迫不急待要見見黑面琵鷺Happy的後代了嗎?遠從日本而來的4隻保育大使「黑面琵鷺」,1月初來台成為「新住民」,經過一個月的檢疫期,上(2)月16日進入台北市立動物園的生態鳥園適應新環境,如今已正式出關和遊客見面了。

全球僅存不到4,000隻的黑面琵鷺,已被國際自然保護聯盟(International Union for Conservation of Nature and Natural Resources,IUCN)列為瀕危物種,每年有一半以上會到台灣的西南沿海濕地渡冬,不僅是賞鳥愛好者追逐的焦點,也是全世界關注的珍貴物種。

台北市立動物園透過跨國保育合作,參與林務局野生動物救傷收容計畫,將救治後不適合野放的黑面琵鷺「Happy(公)」送往日本東京「多摩動物公園(Tama Zoological Park)」參與復育繁殖計畫,「Happy」也不負眾望成功繁衍出下一代。

為了在亞洲建立圈養衛星族群,降低因環境變遷或疫病傳播所引發的風險,日方特別挑選了2公2母圈養的黑面琵鷺,送到台灣定居。為了讓牠們可以順利融入生活環境,保育員剛開始先讓4隻黑面琵鷺住在半隔離的空間中,與其他生態鳥園既有的居民保持一段安全距離,讓彼此能逐漸認識、並習慣新朋友的存在,同時也讓遠從日本來的「菜鳥新住民」可以觀察一下這個新世界,減少動物進入新環境可能產生過度緊迫的情形。

保育員表示,目前牠們還算穩定,採食的狀況也都良好,喜歡停留在生態鳥園中的沙浴區和水池邊,剛好符合原本在淺水灘捕食的生態特性。這些新住民對動物園所提供的活餌,是吃得津津有味,可見從小在日本長大的黑面琵鷺,對於美味著稱的台灣食物,也是讚不絕口。

黑面琵鷺。(照片由台北市立動物園提供)