印尼龍目島淺層地震引發山崩　數十棟民宅被夷為平地

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）才剛走出強震陰霾，印尼度假勝地龍目島（Lombok）週日下午發生5.5級地震，目前已知造成2死，數十人受傷，約500棟民宅遭受毀損，強烈的震度也導致林賈尼火山（Mount Rinjani）發生嚴重山崩。

美聯社報導，據美國地質調查所（USGS）觀測，地震發生於當地時間週日下午2時7分，震源深度約23公里，強烈的震度造成登山勝地林賈尼火山（Mount Rinjani）發生嚴重山崩，龍目島北側的Tiu Kelep瀑布附近有數十名遊客遭到碎石擊中。

目前已知有2名罹難者，皆來自馬來西亞，其中一名證實是馬來西亞《星洲日報》的副執行總編輯戴秀琴，另外一名為年僅14歲的男孩。引述中央社報導，戴秀琴此行帶著小兒子跟隨馬來西亞利民達華文小學的同學一起前往當地旅行，小兒子目前也受傷。此團共有28名團員，同團仍有6人失蹤。

印尼國家減災機構(National Disaster Mitigation Agency)發言人Sutopo Purwo Nugroho表示，地震造成至少45人受傷，包含8名馬來西亞人，並摧毀了500棟民宅，其中32棟甚至被夷為平地。

鄰近峇里島的龍目島是印尼著名旅遊勝地，去年8月才發生強烈地震，當時造成至少300死，上千人無家可歸。

另外，印尼東部巴布亞省（Papua）因為連日豪雨，17日發生洪水土石流，已奪走至少58條人命，並造成數十人受傷和4000多人流離失所。