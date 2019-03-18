新二代與阿嬤扛起家庭責任 重病新住民：「遇見這麼好的婆婆與家人很感恩」

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）移民署高雄市第一服務站「到府關懷、宅配愛」行動服務列車於3月9日特別開往築夢計畫得主林尚緹一家進行關懷訪視，就讀五甲國中二年級的尚緹以「東遊記：林家出走」獲得移民署第5屆新住民及其子女築夢計畫獎金支持，描述母親抗癌期間，全家人同舟共濟，最後得到計畫補助，完成全家共遊的夢想旅程。

尚緹家中擺滿她參加心算與數學比賽獲獎的獎盃，看得出她是家人的驕傲，就讀國小的妹妹表現也相當亮眼，最近參加高雄市議長盃演講比賽獲得冠軍的佳績。尚緹的母親，潘潔，來自廣西，是個稱職的家庭主婦，父親從事裝潢工作，雖然時常在外工作忙碌，但不忘疼愛兩姊妹，祖孫三代感情融洽。

4年前，母親潘潔被診斷出罹患鼻咽癌末期時，晴天霹靂的消息讓全家亂了手腳，但林家人不因此鬱鬱寡歡，反而更具凝聚力。父親為了全家人的生活及母親的醫療費用，更加努力工作，當時就讀國小4年級的尚緹，扛起照顧妹妹的責任，阿嬤每天陪母親就醫。

潘潔表示治療過程很辛苦，體重也掉了30公斤，但有年邁婆婆的照顧，先生揮汗的工作，兩姊妹的課業也更加進步。

她感動地說：「因為嫁到了台灣，才能遇見這麼好的婆婆與家人」，4年間，歷經了化療及33次電療，潘潔病況日趨穩定，貼心的尚緹便報名了此次築夢計畫，完成了祖孫三代共遊的夢想。

因為母親生病後，全家像繃緊的弦一樣，未真正放鬆過，連一起吃頓飯跟旅遊都成為奢侈的事，非常感謝移民署提供的築夢計畫，給予新住民及其子女實現夢想的機會，她想藉由築夢計畫來告訴所有人，愛讓人變得有力量，使家人關係變得更緊密。