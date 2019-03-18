〈財經主筆室〉蘇揆定調回台六大區塊　留意後續正反面乘數效果

行政院長蘇貞昌正式定調吸引台商回台「六大區塊」，包括高附加價值產業、關鍵零組件產業、國際供應鍊關鍵地位產業、自有品牌的國際品牌行銷產業與國家重要產業相關等。樂見政府已加快速度處理刻不容緩的台商回台問題及相關單位努力的態度，也陸續見到部份企業善意回應。不過或許站在政府的角度，祭出相關激勵吸引回流政策之餘，更要關注更長遠的「正反面乘數效應」，才能冀望帶來倍數於預期的經濟效果，讓台灣真正富起來。

近來討論爭執非常熱烈的地方版的「自由經濟示範區2.0版」與中央政府版的「鼓勵台商回台投資」，爭取的都是海外的資金、人才與企業，閣揆12日定調自貿區是租稅與區域不公平的作法，以當前國際經濟情勢不可行，而推出政府版的六大區塊租稅優惠版本，只要符合這六大「區塊」，投資在「特定產業」就享有加碼第一年4%、第二年5%的優惠稅率，但需要3月下旬先向亞太防制洗錢組織APG報告才行。

首先，筆者認為從過去政府扶植面板與DRAM「兩兆雙星計畫」的失敗來看，除了對其他產業一樣有不公平性的問題外，由政府來扶植特定產業，具有一定的風險，產業景氣太難測，可能最後淪為「叫好不叫座」並雙輸的結果，反而很難得到民意的支持。

其次，政府希望吸引廣大海外資金或是台商資金回流台灣，但不希望資金拿去炒樓、炒匯，可以監管資金流向，但不是由上而下限制資金往哪個產業去，有可能忽略了一些「隱形冠軍」，或許可以用更開放一些的態度，從符合「搶人才、產業升級與創造更多就業」三大方向大力放手。

政府的角度應該思考的是，如何選出台灣最急需技術升級的產業、讓高端人才願意回台、能創造更多就業的這些產業，透過政府的居中協助媒合，解決所有回台的困難，並獲得包括融資資金的奧援，不只是租稅上的優惠，還包括法規的鬆綁、更吸引人才的稅率，塑造好的環境，資金與企業自然就會靠攏。讓政策發揮更大倍數乘數效果，進而帶動國家整體經濟，省一塊錢的租稅，賺5塊錢的利益。

雖然是一貫的陳腔濫調，但是好的企業各國政府搶著要，祭出的財政與產業優惠措施大多大同小異，台灣需先思考本身具有的優勢與限制，像高耗能、高污染的產業，就算屬於六大區塊產業，恐怕問題未解決前，包括政府本身或是企業意願也不會自己回台。

而在地方自治的限制下，自貿區雖不可行，區域經濟發展與台商回台仍是習習相關，中央政府應發揮主導權，著手協調與各地方政府坐下來談，相信在各地方都「拚經濟」的氛圍下，應有機會集思廣義出最好吸引台商的策略，時間一點一滴流逝，中國與東北亞、東南亞各國動動頻頻，吸引台商更具體務實的策略已刻不容緩。