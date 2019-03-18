海巡署：海空跨洋搶救行動　穩鵬號印度洋歷劫返國

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）東港籍「穩鵬號」漁船上(2)月20日於印度洋海域發生喋血案，海巡署獲報立即啟動海空跨洋搶救行動，並派遣「巡護八號」船緊急遠赴7,000公里的印度洋救援，歷經26天的航程今(18)日上午返抵高雄港。

行政院副院長陳其邁致詞時表示，這是海巡署首次跨洋處理印度洋喋血案，本案雖已超過我國搜救責任區，但自己的親人遠在3000多浬外的印度洋遇險，音訊不明，船員家屬的擔憂，他感同身受，因此案件發生時，海委會當機立斷指示艦隊分署即刻進行「巡護八號」整補作業趕往案發海域，效率與工作熱情令人感佩，政府有責任保護海外國人，也有這個能力執行遠距離的救援任務。

海巡署說明，東港籍「穩鵬號」漁船上(2)月20日於印度洋海域發生喋血案，海巡署獲報立即啟動海空跨洋搶救行動，於2月21日派遣「巡護八號」船緊急出勤，疾馳7,000公里（3,760浬）遠赴印度洋救援，另偵防分署於2月23日加派4名特勤人員搭機前往斯里蘭卡轉乘漁船前往搶救。特勤人員先於本(3)月2日成功制伏菲籍兇嫌，奪回「穩鵬號」船控制權，再於3日將兇嫌押解至火速趕抵現場之「巡護八號」船，歷經前後26天航程，完成首次遠征印度洋的搶救行動。

這次喋血案「穩鵬號」船24名船員中，計有1名菲籍船員死亡，2名印尼籍船員重傷及其中2名菲籍、5名印尼籍，共計7名船員失蹤。台籍船長、輪機長及其餘船員則由2名海巡署特勤人員及2名漁業署觀察員持續戒護返航，預計本（3）月31日返抵台灣。

▲穩鵬號喋血案示意圖。(圖片由海巡署提供)

海巡署表示，此案能圓滿完成是政府跨部會合作與民力展現的成果，外交部、農委會漁業署及屏東地檢署等均全力協助救援。

對於「穩」船的後續偵查事宜，海巡署表示，「巡護八號」船上的偵緝及鑑識人員，已於3月3日在案發現場海域完整蒐集相關事證，將在屏東地檢署檢察官的指揮偵辦下，儘速完成。

海巡署今日於高雄海巡隊召開返航記者會，由行政院陳其邁副院長主持頒贈匾額表彰義行，表揚其馳援救難之精神。另「穩鵬號」船家屬亦到場關心，對於海巡署、相關部會及社會各界的協助與關心，特別表達感謝之意。

▲海巡署特勤人員3月2日登船制伏菲籍兇嫌，奪回「穩鵬號」船控制權。(照片由海巡署提供)