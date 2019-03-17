刷卡機當武器 紐西蘭恐攻英勇難民逼退槍手

隨著紐西蘭舉國努力走出15日清真寺恐攻屠殺陰影，更多英勇事蹟陸續曝光。阿富汗難民阿濟茲事發時竟嘗試用手持刷卡機遏阻槍手，最後成功防止死傷擴大，因此獲得廣大讚美。

28歲的白人至上主義凶嫌塔倫（Brenton Tarrant）15日先在基督城的努爾（Al Noor）清真寺槍殺數十人，隨後駕車到附近的林伍德（Linwood）清真寺準備大開殺戒。

美國有線電視新聞網（CNN）和法新社報導，48歲的澳洲籍阿富汗難民阿濟茲（Abdul Aziz）和他的4個兒子當時正在寺裡祈禱，他們聽到外面傳來響亮槍聲，一開始以為有人放鞭炮，但阿濟茲覺得可疑，便隨手抓一台手持刷卡機當武器，跑出清真寺。

阿濟茲接受路透社訪問時表示：「他（塔倫）當時身穿軍裝，我不確定他是好人或壞人。當他開始咒罵我，我便知道他不是好人。」

阿濟茲說，當他意識到清真寺遭到攻擊，便持刷卡機朝塔倫奔去。塔倫於是跑回車上拿另一把槍，阿濟茲便將刷卡機用力擲向塔倫，塔倫接著朝他猛開槍，阿濟茲遂彎身在數輛車間躲藏。

這時阿濟茲聽到一個兒子對他喊：「爸爸，拜託回來裡面！」毫髮無傷的阿濟茲撿起槍手丟棄的一把沒子彈的霰彈槍後，朝槍手一再喊叫「來這裡」，以吸引他的注意力，遠離自己的兒子和其他朝拜者。

阿濟茲說：「當他見到我手上有槍，不知怎麼回事，他把槍拋下，我帶著我的槍追他。…他坐在車裡，我手裡拿著霰彈槍，於是把槍像一支箭擲向他的車窗，他只是咒罵我就逃走了。」凶嫌駕車加速駛離時，阿濟茲還繼續在後面追趕。

阿濟茲表示：「當我回到清真寺裡時，我可以見到每個人都非常害怕，想辦法躲藏。我告訴他們：『兄弟，你們現在安全了。起來吧，他已經走了，逃走了。』之後所有人才開始哭泣。」

儘管最後統計，有7人在林伍德清真寺槍擊行動中喪命。但幸虧阿濟茲英勇退敵，否則死亡人數恐怕多得多。接近100名當時躲在寺裡的穆斯林因此躲過傷亡。

當地穆斯林齊聚感謝阿濟茲拯救他們的親友，但他刻意淡化外界加諸的「英雄」標籤。阿濟茲說：「你沒有太多時間思考。無論你想到做什麼，去做就是了。」