發展AI人工智慧　韓國瑜郭台銘簽合作備忘錄

鴻海科技集團總裁郭台銘今天與高雄市韓國瑜同台簽署合作備忘錄，宣布攜手打造「AI高雄，智慧工農」計劃，深耕高雄投資。韓國瑜期盼藉鴻海的投資幫助高雄提升競爭力。

郭台銘邀請韓國瑜參觀高雄軟體園區的鴻海全球大數據中心、鴻海集團超級電腦，鴻海同時宣布Youtube頻道正式啟用，並直播參訪全程，以及鴻海集團打造「AI高雄 智慧工農」投資計劃記者會。韓國瑜由副市長葉匡時、前高雄縣長楊秋興陪同，參觀鴻海公司設備，隨後出席簽署合作備忘錄記者會；郭、韓也為鴻海大陸廠區高雄農產專區掛牌。

郭台銘向韓國瑜說明相關科技應用與前景，並提及鴻海準備把硬件搬到高雄生產，做垂直整合。郭台銘說，「AI高雄」的AI是人工智慧，也可以把AI兩個字母合起來發音「愛」，用高科技愛高雄，不僅讓高雄發大財，更重要是幫助高雄產業加持，加值「轉筋骨」、「發科技財」。

郭台銘表示，「貨出去」除了農產品，更要有高附加價值的智慧產品；「人進來」除了提振觀光帶來庶民經濟的繁榮，更要把高科技人才引入，增加長期、高消費人口，才能讓高雄發科技的大財。

他指出，這次合作希望能結合韓國瑜的號召力與高雄市政府合作，招募留住或吸引北漂回來的優秀高端人才，提供其他縣市，甚至外籍人才來高雄發展的誘因。鴻海希望能在高雄軟體園區招聘到3000名以上的優秀軟體工程師，從事大數據、AI及軟體開發，但目前僅招募約500人，徵才沒有期限，歡迎優秀人才加入。

郭台銘表示，鴻海集團員工及眷屬超過200萬人，希望透過高雄產地直銷，發貨至深圳、廣州、珠海、上海、昆山、南京廠區，作為第一期的銷售基地，配送到工廠，配送到員工家中。第一年至少買下1000萬公斤的台灣蔬果、農漁牧加工產品，初期以高雄為主，一方面調節本地市場供需，另方面搭配鴻海各廠區自行建立的食安檢驗機制，再透過鴻海自身的冷鏈物流，讓鴻海大陸地區員工及眷屬享受到安全又高品質的台灣農產品。

韓國瑜說，軟體是高附加價值產業，能為高雄帶來高產值又沒有任何汙染，參觀高雄軟體園區有很大的啟發，感謝郭台銘在高雄投資這麼好的基礎，這些工作機會讓北漂青年有機會回家陪父母，回家鄉貢獻。

超級電腦形同AI人工智慧的大腦，是鴻海集團接軌世界樞紐的重鎮，連結區域包括美國、歐洲、日本，以及韓國瑜曾提到南南合作區域。在台灣也結合亞太電信的環島光纖網路與國際海纜光纖串聯，應用範圍從精準醫療判讀、運動數據分析、藝術動畫運算，到工業4.0及智慧農業等領域，鴻海期盼這些成為協助高雄產業升級的重要武器。

今天活動現場有人拉布條高喊「郭台銘選總統」，園區內很多是韓粉也是郭粉，爭相上前與兩人熱情合影；另外，直播也在郭台銘臉書播出，有網友留言拱兩人搭配參選總統「韓郭配」也成為另類焦點。