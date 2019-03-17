美福食集隱藏版『饕客私房風雲榜』首度大公開

坐落於內湖大賣場一級戰區內的「美福食集」身為全食材專家，在僅150坪左右的賣場中，上架超過3000種品項，琳瑯滿目的商品是光顧過的饕客們最難忘的特色之一。美福食集首度獨家公開一直為顧客所好奇、詢問度破表的『饕客私房風雲榜』終於出爐了！按照去年熱銷排行計算，前五名依序為美國特選安格斯牛小排火鍋片、日本頂級飛驒和牛A5沙朗牛排、紐西蘭頂級國王鮭魚輪切、日本進口特大干貝3L及美國極黑和牛金牌沙朗牛排。

其中位居冠軍的美國特選安格斯牛小排火鍋片，於2018年的總銷量堆疊起來高度，竟超過了台北101, 如此驚人的銷售量，不只顯示了台灣人喜好火鍋的一大特性，對於懂得挑選好食材的堅持也令人讚歎。若目不暇給的商品讓您猶豫今天餐桌上該吃什麼，跟著『饕客私房風雲榜』買，準沒錯！2019/3/18(一)～2018/3/31(日)止，只要購買榜單商品任5件(可重複)，即加贈愛熟成21特選美國紅燒牛肉湯包(附麵條)2份。線上購物同步優惠中！

此外，美福食集在強大的肉商軍火庫支持下，擁有最齊全的美日澳和牛商品，而親自挑選整塊原裝進口原料肉的採買模式近年來蔚為趨勢，不僅可清楚了解購買的部位及品牌，回家後還能依自己喜好的厚薄度與形式享用，但往往買回家後，受限於大小及刀工，自行處理費時費力。美福擁有榮獲多項認證(FSSC22000、ISO22000、HACCP)的肉品加工廠，成為全台唯一能夠提供顧客將採買的原料肉透過頂級設備急速冷凍後，再代客分切並配送到家之貼心服務，急速冷凍可確保肉品解凍後新鮮如初，不因冰晶過大破壞蛋白質而喪失鮮甜度，讓您在美福食集能夠自在購物、輕鬆返家！