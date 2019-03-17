調查：6成5的孩子有交友煩惱　女孩易因同儕問題不想去學校

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）快樂兒童節即將到來，我們的孩子快樂嗎？孩子怎樣能夠更快樂？兒童福利聯盟文教基金會最新調查發現，近4成孩子坦言，朋友更多就更快樂！但卻有6成5的孩子有交友煩惱、近2成在進行分組活動時，找不到人願意與他同組；但當面臨交友困擾時竟超過1成5的兒少選擇不告訴任何人。

兒盟今（17）日公布2019台灣兒少人際關係調查報告，朋友在孩子生活中占有重要地位，但近半數跟朋友吵架後不知道怎麼和好，超過四成則是跟朋友互動時不敢表達自己真正的想法，另外有近1成5的女生會因為「和朋友處不好而不想去學校」。

孩子們的校園時光多有好友陪伴，近7成表示下課時有固定朋友一起玩，超過六成難過時有朋友安慰，然而仍有不少孩子被孤單圍繞，有8.1%自覺經常、總是被朋友排除在團體之外。還有1成的孩子常被同學取笑和欺負，近1成5覺得班上討厭自己比喜歡自己的人還要多。

而影響孩子人際關係的關鍵有：兒少的助人分享行為與團隊合作，但僅1/4會關心需要幫助的陌生人、2成會討厭團隊裡拖累進度的人；此外，家長的教養態度與陪伴，還有老師的引導，也都會影響孩子的人際關係。

在交友條件方面，在孩子們的心中「社交能力」才是關鍵的交友條件，近9成認為「能互相幫助」是可交到好友的要素，近七成是情緒管理和共同興趣，超過六成是「好東西要分享給朋友」也是擁有好友的原因。

當孩子擁有良好的人際關係，對快樂指數與上學意願都有正向影響，兒盟呼籲『助人、分享、邀請』333原則，來鼓勵孩子培養好人緣：每週助人3件事、回家與家人相處30分鐘，分享生活大小事、可多鼓勵孩子主動去邀請朋友們共同遊戲或參與活動。